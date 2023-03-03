北市推降低公辦都更意願門檻 議員批換湯不換藥

台北市政府今天宣布降低公辦都更受理意願門檻，並推出早進場等3階段服務。議員指出，此政策是換湯不換藥，前任市府曾推動，且建議公部門應有足夠行政量能，否則無助都更。

北市府副發言人徐政璿對此回應，過去公辦都更2.0較缺乏主動性，市長蔣萬安上任後，提出市府要擔任領頭羊，化被動為主動，這次計畫的「早進場、幫試算、助選屋」3大策略階段，都是不同過去服務，能在各階段釐清居民需求及了解都更後權益，更能促進老舊社區都更。

民進黨台北市議員簡舒培接受媒體電訪時表示，北市府推出公辦都更政策是換湯不換藥，讓政策變複雜，如原本只有2階段卻變3階段，市府宣布公辦都更案受理意願門檻從90%降至75%，此政策前任北市府早已執行，只是當時未對外說明，蔣萬安宣布新政策，其實是原地踏步，應提出更多利多，市民才有願意加入公辦都更。

北市議員顏若芳在媒體群組發布影片指出，此政策是蔣萬安兌現先前選前政見，卻未說明如何協助不同意戶，且北市府要推新的公辦都更政策，應完整說明後續配套，如受理意願門檻比例也可降低。

國民黨北市議員李彥秀透過群組表示，肯定蔣萬安以魄力與實際政策解決北市危老建築沉痾決心，提醒應注意配套，才能成為德政。

她說，北市府降低公辦都更受理意願門檻，應可提升市民參與意願，但公部門須有足夠行政執行量能，否則無助加速都更，門檻降低後，勢必面對更多後續整合問題，應了解不同意見住戶需求，並協助凝聚共識，且從法律、政策與預算等著手，才能解決北市危老建物問題。

民眾黨北市議員黃瀞瑩指出，市民對都更卻步，是因過程有很多不確定性，對北市府降低門檻樂觀其成，但應做好相關局處的人力配置狀況。