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汐止樟樹一路電纜地下化 16支電杆月底要拔除

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止樟樹一路在電纜埋設完後，最近台電也開始要進行電桿拔除作業，要讓沿線13支電桿要地下化。 圖／觀天下有線電視提供
汐止樟樹一路在電纜埋設完後，最近台電也開始要進行電桿拔除作業，要讓沿線13支電桿要地下化。 圖／觀天下有線電視提供

汐止樟樹一路社區大樓多，不過，電線杆林立不但影響交通，密密麻麻的電線也影響市容，所以，這幾年來地方也一直爭取電纜地下化，在電纜埋設完後，最近台電也開始要進行電桿拔除作業，要讓沿線16支電桿要地下化。

厚德里長陳有諒指出，樟樹一路電杆地下化從222巷一直到272巷，總共有16支電杆，經過一年多的施工，將近完工了，現在已經將上面的電桶都已經拆下來了，接下來等路證核准後，就能拔電杆，恢復美麗的天際線，很感謝新北市議員白珮茹這幾年很積極的協助爭取。

新北市議員白珮茹表示，在樟樹一路樟樹國小這一帶算是住宅密集區，電線杆下地是里長還有居民的期待，很感謝相關單位的配合，包括市府經發局、台電，讓整個天際線能夠更寬闊，目前地下電線埋設都已經完成，並且進行電箱的拔除，也會陸續安排停電進行轉換再拔電杆，整個工程就會完工，市政府預計3月底台電會將整個路段16支電杆拔除完成地下化。

台電 白珮茹

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