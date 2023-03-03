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淡水古蹟微型博物館開幕 運勢籤趣味互動體驗

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
「淡水古蹟微型博物館」開幕，帶領遊客一次飽覽淡水區12座文化資產與他們專屬的光陰故事。 圖／紅樹林有線電視提供
「淡水古蹟微型博物館」開幕，帶領遊客一次飽覽淡水區12座文化資產與他們專屬的光陰故事。 圖／紅樹林有線電視提供

今年是新北市立淡水古蹟博物館成立18周年，今（3）日新北市文化局長龔雅雯特別搶先開箱在得忌利士洋行推出的「淡水古蹟微型博物館」，並區分為事業、平安、財富與學業運勢，帶領遊客一次飽覽淡水區12座文化資產與他們專屬的光陰故事。

文化局長龔雅雯表示，淡水古蹟博物館是淡水眾多分散古蹟的集合體，今年適逢成立18周年，特別推出籌備近一年的展覽「淡水古蹟微型博物館」，來訪的遊客在這檔展覽中，可以看到古蹟群的縮影，也能初步了解本館所經營管理或是未來即將開放的古蹟點，看完展覽之後，再依照興趣安排實地走訪，讓古蹟之旅更有趣。

淡水古蹟博物館館長黃麗鈴表示，為了讓大家用更簡單的方式認識古蹟特色，內容依照古蹟類型或居住過的人物，區分為事業、平安、財富與學業運勢，例如事業包含淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居。平安是滬尾砲臺、淡水日本警官宿舍。財富有得忌利士洋行、淡水崎仔頂施家古厝、公司田溪程氏古厝、淡水日商中野宅。學業則為淡水木下靜涯舊居、滬尾小學校禮堂。

館長黃麗鈴指出，四種運勢中，再將文化資產的歷史故事，轉化成具有視覺、聽覺或觸覺的互動遊戲，運用拼圖概念來建構滬尾砲臺的防禦工事、以復古的話筒來聽當年得忌利士洋行發跡的故事、利用放大版的鉛筆作答滬尾小學校的相關知識等，遊戲中也有許多彩蛋，分享不為人知的古蹟小秘辛。另外還有「360有蹟可尋」區展示古蹟模型與360度3D影像，一次飽覽12座文化資產，同時了解相關位置，讓遊客可以更方便前往參觀。

古蹟博物館 淡水 文化資產

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