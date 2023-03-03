綠民代質疑侯友宜準備落跑 戴湘儀：民進黨心中只有2024

民進黨議員黃淑君質疑，新北市長侯友宜近來常常是一天一公開行程，昨天跟今天甚至全無，質疑難道侯市長已經準備「落跑」、心不在新北了嗎？國民黨議員戴湘儀回擊，綠營議員凡事在市政工作上扣上侯友宜+1，事事牽扯總統大選，如今民進黨民代都不是民代，都是2024綠營總統競選總幹事。

新北市今天辦理公私立國小校長會議，由副市長劉和然出席，黃淑君批評侯友宜已經準備「落跑」。戴湘儀表示，有憑據的批評、要求市府改進，是身為民代的基本工作，只是無理的揣測與指控，為批而批的政治口水，只會凸顯民進黨心只在總統大選，根本搞不清楚狀況。

戴湘儀指出，為勉勵第一線教育工作者，往年由侯友宜親自出席的校長會議，都是在學校學年度的上學期；第二學期的校長會議，則由副市長出席，並非為綠營議員所指「侯友宜不出席」，侯友宜關心學校和教育現場，站在第一線一切如常，卻被民進黨指控一心只在選總統。

戴湘儀感嘆，如今民進黨籍市議員的標準公式，就是侯友宜「任何事」都+1，心中簡直只有2024而沒有新北市民，事事牽扯總統大選的綠營民代，根本可以直接掛名民進黨2024競選總幹事。