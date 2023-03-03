停滿機車阻礙救災 汐止仁愛路社區盼門前淨空

在汐止區仁愛路200巷裡的一處社區，一年來發生了三起的火災意外，每次都因為社區門前停滿了機車，阻礙消防救災、還有人員疏散，讓住戶住的很不安心，所以，昨(2)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，住戶們希望能夠畫設交通標線，讓路口淨空。

社區居民說，火警發生，消防車要進出動線有問題，主要是因為大門前停滿了機車，救災動線就有很大的問題，人要進去不方便，住戶要緊急疏散逃生也不方便，人都沒辦法進去，更別說是消防車、救護車，所以，很多社區住戶都同意門口能夠淨空畫交通標線。

福安里長顏群宗指出，因為社區近幾年都有發生火災，所以，針對大門口住戶們連署要求畫黃色網狀線要淨空，但是，規定網狀線不行，所以，改成畫紅線。

新北市議員張錦豪表示，在福安里仁愛路200巷因為巷弄狹窄，之前因為發生過火災，社區住戶憂心大型消防水箱車進不來，之前也有發生類似狀況，就是開到巷子因為很多的違規停車，甚至水線拉到門口的時候停滿機車，影響救災動線，所以，今天特地請消防隊開了消防車來量看看巷弄的消防通道，淨空社區大門前的空間，另外，一旁的公有地則是規畫一些機車停車格，當天會勘結論，除了畫機車格，也將請社區先有共識，再由相關單位在大門前畫設禁停紅線，淨空社區大門通道，暢通消防救災及安全逃生路線。