平溪十分老街鐘塔修繕完成 新風貌遊客拍照打卡

平溪區十分老街口的鐘塔，已經有四十多年的歷史，也見證當時礦業的風華與衰落，是十分地區重要的地標，因此，平溪區公所去年底也針對鐘塔進行修繕，目前已經完成，呈現新風貌成為嶄新的入口意象，也吸引不少遊客拍照打卡。

平溪區十分老街是國際知名觀光地區，隨著疫情解封，也慢慢有觀光客回流，就在老街入口處有一座鐘塔，這座鐘塔歷史悠久，民國70年完工，是十分地區的重要地標，更是在地人兒時的重要回憶，但因為經過長期風吹雨淋，就在去年底區公所進行修繕。

平溪區區長李天民說，十分鐘塔就位在十分老街入口處，也是車來人往的醒目地標，興建至今也有超過四十年的時間，鐘塔已經老舊不堪，因此在去年底區公所團隊也進行修繕，完成後成為嶄新風貌的地標，周邊空地更提供給民眾可以休憩使用。