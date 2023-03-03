探索礦山百年記憶 瑞芳煉金樓體驗淘金趣

新北市立黃金博物館現正展出的「煉金術-點石成金的秘密」常設展，展覽地點位於「煉金樓」，具有近百年的歷史，曾經作為煉金工廠進行黃金收藏以及冶煉，別具意義。二樓則有設有「河流淘金趣」互動體驗區，可藉由數位科技的運用，體驗另類的淘金樂趣。

黃金博物館館長謝文祥表示，煉金樓是一棟兩層磚造，在近百年間承擔了多樣化的角色，在日治時期，為外地賓客住宿場所；臺灣金屬?業股份有限公司管理期間，則成為煉金工廠，現今內部仍有T字軌道遺構。後又因時代變遷，先後成為工會、臺金公司、土地銀行等辦公處。如今黃金開採雖已結束，但透過展覽探索煉金技術的神秘面紗，也讓這一棟承載許多歷史記憶的建築肩負了新的使命。

目前煉金樓特展室展出的「煉金術-點石成金的秘密」，係從科普知識的角度，闡述選煉技術的方法與原理，讓民眾對於礦業的運作有進一步的認識；煉金劇場每日固定播放影片「金桑的山城歲月」，邀請老牌演員石英先生來為本片主角「金桑」擔任配音，讓觀眾跟著金桑一起進入金瓜石的山城歲月。而從煉金樓右側樓梯往上至二樓，則有設有「河流淘金趣」互動體驗區，可藉由數位科技的運用，體驗另類的淘金樂趣。