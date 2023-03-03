台鐵109次增停南港蔡適應建議先試辦 台鐵：1周內回覆

基隆市長謝國樑日前向台鐵提出自強號109車次增停南港站，做為直達車的折衷方案，立委蔡適應今天與台鐵局協調，建議先試辦。台鐵表示，針對委員提出先行試辦的建議，一周內盡快來回覆。

日前謝國樑建議自強號109車次增停南港站，台灣鐵路管理局局長杜微回覆，會請相關單位評估可行性，蔡適應今天與杜微會面，針對基北通勤列車問題，還有台鐵109車次增停南港站，進行磋商協調。

蔡適應表示，自強號109車次增停南港站的問題，他希望台鐵可以先行試辦2周，來評估旅客和影響班次狀況，可行的話，在台鐵4月份改點後加入。

蔡適應說，台鐵在早上7時至8時，除了自強號109車次外，還有4班從基隆發車的區間車，也都有停南港車站，他向局長建議，尤其是在台鐵4月份的大改點前，自強號109車次多停南港站有沒有其他影響，台鐵可以先行試辦。

蔡適應說，南港站的加停，未來還是要以實際的運量和需求目標為主，他請台鐵來評估試辦，希望在1周後可以向基隆的市民朋友公告。