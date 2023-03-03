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侯友宜公開露面變少？ 新北市新聞局：視屬性而定

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
黃淑君指出，從2019到2022年，侯友宜連續4年都有參加校長會議，唯獨今年缺席，很難不令人聯想，侯友宜的心已經飄向競逐大位。圖／黃淑君提供
黃淑君指出，從2019到2022年，侯友宜連續4年都有參加校長會議，唯獨今年缺席，很難不令人聯想，侯友宜的心已經飄向競逐大位。圖／黃淑君提供

新北市長侯友宜成功連任後，馬不停蹄參與多種公開或非公開行程，侯友宜曾回應是因為內部溝通會議多，但綠營議員黃淑君質疑，侯近來常常是一天一公開行程，昨天跟今天甚至全無，新聞局則表示，行程是否公開皆會視行程屬性並尊重局處評估而定。

黃淑君轉述指出，新聞局長張愛晶解釋，剛好沒有適合侯友宜的公開行程，並說第二學期的校長會議都是由副市長出席；強調侯友宜忙於市政工作溝通協調，一刻不得閒，連她都不容易遇上。

「請問新北市市長侯友宜在哪裡？」黃淑君質疑，今天不僅是侯友宜連任市長後第一場校長會議，也是未來四年擘劃新北市教育的重要會議，但侯友宜卻缺席，連下學期校長會議也預告沒有要參加，難道侯市長已經準備「落跑」、心不在新北了嗎？

黃淑君指出，從2019到2022年，侯友宜連續4年都有參加校長會議，唯獨今年缺席，很難不令人聯想，侯友宜的心已經飄向競逐大位，「侯市長您還在乎新北的孩子嗎？ 還在乎新北市的教育嗎？根本是無心市政！」

黃淑君表示，相信所有的新北市民都很關心，關心孩子教室內觸屏安裝進度，關心生生有平板的規劃，關心數位教育如何落實，關心教育環境如何提升，關心「侯市長是否還關心新北市？」

新北市新聞局長張愛晶則表示，市長每日公務行程緊湊，是否公開皆會視行程屬性並尊重局處評估而定。

侯友宜

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