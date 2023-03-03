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北市5至11歲兒童莫德納次世代等 預約接種開跑

中央社／ 台北3日電

北市教育局表示，5至11歲兒童莫德納次世代雙價（BA.4/5）疫苗追加劑、兒童BNT疫苗基礎劑、追加劑專案接種，今天上午9時起已可預約，11日有4處國小可供接種。

教育局新聞稿表示，協同衛生局與北市聯合醫院及關渡醫院，將於11日在南湖國小、明德國小、新和國小及銘傳國小，開設5至11歲兒童莫德納次世代雙價（BA.4/5）疫苗追加劑、BNT疫苗基礎劑、追加劑專案接種。

教育局提醒符合年齡資格的學生及家長，今天至明天下午5時可上網預約，本次專案接種上午為接種莫德納次世代BA.4/5疫苗、下午為接種兒童BNT疫苗，家長可依需求選擇場次，自行至配合的聯合醫院網頁預約掛號；每場次提供400至600名額，如報名額滿即提前結束預約。

教育局特別提醒家長，當日須有由成年家長至現場陪同接種，並記得攜帶健保卡、具家長簽名的接種同意書及COVID-19疫苗接種紀錄卡（小黃卡）。

教育局表示，學生若至醫療院所接種疫苗，學校應給疫苗假；接種後如有不良反應可請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日），必要時可延長；若家長需請假陪同學生至醫療院所接種疫苗，可請防疫照顧假。

莫德納 新冠疫苗

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