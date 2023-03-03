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新北市中醫師公會贈1542份藥膳包 溫暖弱勢家庭

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
中醫師公會理事長詹益能（左）代表捐贈1542份桂圓銀耳露及藥膳湯，由社會局長張錦麗代表受贈代表。圖／新北市社會局提供
中醫師公會理事長詹益能（左）代表捐贈1542份桂圓銀耳露及藥膳湯，由社會局長張錦麗代表受贈代表。圖／新北市社會局提供

社團法人新北市中醫師公會今天捐贈1542份桂圓銀耳露及藥膳湯，為新北弱勢家庭寒冬送暖。中醫師公會理事長詹益能表示，這次捐贈與科達製藥和順天堂共襄盛舉，希望大家吃得健康又營養。

詹益能表示，新北市中醫師公會秉持「醫者父母心」精神，持續投入公益服務，2012年主動成立全國第一隊由中醫師組成的志願服務隊，定期前往偏鄉地區辦理義診，每年還舉辦「健腦護鼻操」校園巡迴教學、小神農探險營，服務足跡遍及29區。

中醫師公會2017年起每年捐贈藥膳包，至今累計4702份，市值合計近百萬元；另外在疫情嚴峻期間，響應新北市好日子愛心大平台，捐贈防疫基金60萬元。

社會局長張錦麗代表新北市長侯友宜頒贈感謝牌，張錦麗表示，新北市中醫師公會長期以來對公益的付出與用心，每年加碼捐贈藥膳包，帶給更多弱勢家庭愛與溫暖，展現私公協力的精神，讓愛持續溫暖每個角落。

張錦麗說，社會局對於弱勢也許能提供較多經濟方面的協助，但健康難以完全照料，感謝中醫師公會贈送桂圓銀耳露及藥膳湯等健康食品，一起關心弱勢家庭。單靠中央統籌分配稅款無法滿足每一項社會福利，幸好有像中醫師公會這樣的團體一起協力支持，帶動社會善的循環。

藥膳湯。圖／新北市社會局提供
藥膳湯。圖／新北市社會局提供

醫師 中醫 弱勢家庭

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