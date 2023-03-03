全台蛋荒！金山公所、里長送暖 2千顆蛋送獨居和低收入戶

新北市金山區公所員工及里長聯誼會里長，有鑑於全台蛋荒，長輩買不到蛋，今天一起發揮愛心，捐款購置2000顆雞蛋給列冊關懷獨居長輩和低收入戶。

近期因缺蛋潮，金山區長劉昌松擔心對弱勢民眾的生活造成影響，家庭食材不足缺少營養，在公所發起捐款購置雞蛋送弱勢的活動，獲得里長與員工響應，環保局金山區隊、永和區隊也共襄盛舉，2000顆雞蛋一天就認購完畢。

劉昌松說，平時就有不少愛心團體捐贈物資給在地的弱勢家庭及獨居長輩，為了讓弱勢民眾可以吃得營養健康，公所自發性募集里長及同仁愛心購買雞蛋，今日將雞蛋分送獨居長輩，並開放今天下午及3月6日上班時間，讓符合資格的民眾攜帶通知單至金山區公所領取雞蛋。

劉昌松表示，希望收到的家庭不僅能獲得蛋蛋的小確幸，對於里長及同仁們的義舉，讓大家充分感受到「我金山，我驕傲」的熱情。