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全台蛋荒！金山公所、里長送暖 2千顆蛋送獨居和低收入戶

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
全台蛋荒金山公所、里長送暖，2千顆蛋送獨居和低收入戶。圖／金山區公所提供
全台蛋荒金山公所、里長送暖，2千顆蛋送獨居和低收入戶。圖／金山區公所提供

新北市金山區公所員工及里長聯誼會里長，有鑑於全台蛋荒，長輩買不到蛋，今天一起發揮愛心，捐款購置2000顆雞蛋給列冊關懷獨居長輩和低收入戶。

近期因缺蛋潮，金山區長劉昌松擔心對弱勢民眾的生活造成影響，家庭食材不足缺少營養，在公所發起捐款購置雞蛋送弱勢的活動，獲得里長與員工響應，環保局金山區隊、永和區隊也共襄盛舉，2000顆雞蛋一天就認購完畢。

劉昌松說，平時就有不少愛心團體捐贈物資給在地的弱勢家庭及獨居長輩，為了讓弱勢民眾可以吃得營養健康，公所自發性募集里長及同仁愛心購買雞蛋，今日將雞蛋分送獨居長輩，並開放今天下午及3月6日上班時間，讓符合資格的民眾攜帶通知單至金山區公所領取雞蛋。

劉昌松表示，希望收到的家庭不僅能獲得蛋蛋的小確幸，對於里長及同仁們的義舉，讓大家充分感受到「我金山，我驕傲」的熱情。

金山區公所表示，金山區截至2月65歲以上長輩人數共3891人，老年人口比率18.9%，隨著人口不斷老化，公所透過里、鄰長及衛生單位的通報，加強區內列冊獨居長輩的關懷訪視每個月1次、電話問安每周1次或送餐服務等，共同守護長者。

全台蛋荒金山公所、里長送暖，2千顆蛋送獨居和低收入戶。圖／金山區公所提供
全台蛋荒金山公所、里長送暖，2千顆蛋送獨居和低收入戶。圖／金山區公所提供
全台蛋荒金山公所、里長送暖，2千顆蛋送獨居和低收入戶。圖／金山區公所提供
全台蛋荒金山公所、里長送暖，2千顆蛋送獨居和低收入戶。圖／金山區公所提供

雞蛋 獨居

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