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北市人口不只不生 游淑慧：還有不留、不來

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員游淑慧指出，北市人口問題不只不生，還有不留、不來。圖／取自游淑慧臉書
台北市議員游淑慧指出，北市人口問題不只不生，還有不留、不來。圖／取自游淑慧臉書

台北市為拚250萬人口門檻，市長蔣萬安加碼生育獎勵金，每胎補助增加2萬元，最高第三胎可領5萬。台北市議員游淑慧今在臉書指出，「人+台北，才是無限」；生育獎勵立意雖良好，但仍見樹不見林，仍然沒有整體檢討台北人口減少和流失的原因，「不只不生，還有不留不來」。

游淑慧說，關於台北市人口問題必須先弄清楚一點，單一城市的人口變化不同於一個國家，城市間的移居比起跨國境的移民容易得多。所以台北市除了關注出生率，更要注意遷出數。近年來由於大台北地區乃至整個北部的交通建設突飛猛進，已經進入一日生活圈，對於城市的發展有很大的衝擊。交通便利反而增加了人口外移的速度，甚至工作型態的改變、購物消費習慣的變化都會影響城市人口的分布。

游淑慧指出，民國 111年新北市有399萬5551人，較101年底393萬9,305人增加5萬6,246人。同時段，桃園從203萬161人增加到228萬1,464人，在六都中斷人口增長最快，平均年齡約為37.5歲，在六都最中也是最年輕。

也就是，除了台北市外，新北、桃園人口都是成長的。可見除了就業之外，房價與交通也會影響居住意願，這些是年輕人選擇居住城市的最大考量，不只是生育獎勵。

游淑慧表示，目前台北市民政局規劃將在4月4日開始實施新的生育獎勵金方案，第一胎將從現行2萬元提高到4萬元，第二胎給四萬五千元，第三胎以後每胎則給5萬元。預計總經費將高達8億3800萬元。立意雖良好，但仍見樹不見林。

游淑慧指出，政府提供生育補助會有一定的誘因，但是世界各國的經驗都顯示效果有限，若是遠遠趕不上育兒成本，杯水車薪，根本沒有誘因讓年輕人增產報國。所以除了一次性的獎勵金之外，市政府應協助建構負擔更少的養育跟教育環境，這才更重要。而除了促生外，還要能留人招人。

她說，特別是對城市發展來說，必須要讓年輕人留下來，進一步吸引年輕人住進來。不只是來台北市工作，更想要在台北市生活，以台北為榮。所以要整體解決台北人口問題，不要只是單線思考。

游淑慧建議，蔣萬安市長要成立府級的台北市人口對策小組，由跨局處組成，推動改善北市生育、養育、教育環境，還有居住協助、就業機會等，做全面性的檢討和規畫。

生育補助 游淑慧

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