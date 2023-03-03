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北市降低公辦都更一階段門檻 議員：做好人力配置

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
台北市政府今宣布降低公辦都更第一階段門檻，從90%降至75%。記者楊正海／攝影
台北市政府今宣布降低公辦都更第一階段門檻，從90%降至75%。記者楊正海／攝影

針對台北市政府今天宣布降低公辦都更第一階段門檻，北市議員要求應做好人力配置，也有議員指出，第二、第三階段的10%，沒有聽到市府該怎麼做。

台北市議員黃瀞瑩表示，都更一直以來最難解決的是人的問題，許多民眾對都更感到卻步，因為過程中有許多的不確定性，對於放寬門檻，確實樂觀其成，但也要提醒市府，因應都更門檻降低，要做好人力配置。

市議員顏若芳指出，蔣萬安是兌現了競選政見，但這只是意願表達的門檻降低，應該要讓更多人知道市府要怎麼做 。她甚至認為，第一階段意願的部分，同意門檻還可以再降一些，趕快做規畫。至於後面階段，還有10%怎麼處理 ，沒有聽到市府的做法。

信維大樓整宅正等待公辦都更，針對第一階段門檻降低，管理委員會主委廖廣志表示，最起碼又進了一步，幫助是有啦，但是不是很直接，而且一坪換一坪太小了，信維住戶最小才5坪多，這個也是政府要去突破的地方。

廖廣志說，信維整宅太小了，一般的公寓、國宅、或是一般的民間住宅，比較行得通，但是信維整宅真的是比較行不通，一坪換一坪還是太小了，住戶的鞋子都往外堆，還有冷氣機、洗衣機都往外堆，連個陽台都沒有，連個洗澡的地方都沒有，當時因為那個年代的關係，50年前了，現在50年後都已經是四代了。

對於釘子戶的問題？都發局長王玉芬指出，依過去處理方式是不斷的協調，最後不同意戶都不會出來抗爭了。 至於都更處是否會升級？王玉芬說，都更處人力吃緊，現階段是增加約聘雇人員，層級提升，將視市府整體規畫。

都更 議員 黃瀞瑩

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