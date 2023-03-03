第三胎領5萬自己領到？蔣萬安：基本上不溯及既往

台北市為拚250萬人口門檻，市長蔣萬安加碼生育獎勵金，每胎補助增加2萬元，最高第三胎可領5萬。蔣萬安上午出席台北市啟動公辦都市更新7599專案計畫受訪，媒體問「三寶爸」蔣萬安能不能領到5萬，蔣萬安說，基本上是不溯及既往。

至於民政局坦言，這回獎勵就是要鎖定新北市民製造「磁吸效應」，希望增加人口；媒體追問，民眾會不會領完錢就遷走？蔣萬安指出，這個部分都還是持開放的態度，就是希望能夠減輕年輕人的負擔，這個是整個大的方向。

蔣萬安表示，當然市府會有其他相關的配套機制，但是目前還是不只是生育獎勵，還有後續的教育、居住、交通等，是多管齊下，希望說能夠從這幾個層面來著手，不只是增加出生率，也希望能夠讓更多的年輕人才留在台北市，或是從外縣市也能夠來到台北實現自我。