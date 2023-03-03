聽新聞
test
0:00 / 0:00
第三胎領5萬自己領到？蔣萬安：基本上不溯及既往
台北市為拚250萬人口門檻，市長蔣萬安加碼生育獎勵金，每胎補助增加2萬元，最高第三胎可領5萬。蔣萬安上午出席台北市啟動公辦都市更新7599專案計畫受訪，媒體問「三寶爸」蔣萬安能不能領到5萬，蔣萬安說，基本上是不溯及既往。
至於民政局坦言，這回獎勵就是要鎖定新北市民製造「磁吸效應」，希望增加人口；媒體追問，民眾會不會領完錢就遷走？蔣萬安指出，這個部分都還是持開放的態度，就是希望能夠減輕年輕人的負擔，這個是整個大的方向。
蔣萬安表示，當然市府會有其他相關的配套機制，但是目前還是不只是生育獎勵，還有後續的教育、居住、交通等，是多管齊下，希望說能夠從這幾個層面來著手，不只是增加出生率，也希望能夠讓更多的年輕人才留在台北市，或是從外縣市也能夠來到台北實現自我。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言