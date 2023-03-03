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搶救危老！蔣萬安宣布：北市公辦都更同意門檻90%降至75%

公辦都更門檻另25%？蔣萬安：非不同意而是不了解

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午宣布台北市公辦都市更新7599專案計畫正式啟動。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午宣布台北市公辦都市更新7599專案計畫正式啟動。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安上午宣布台北市公辦都市更新7599專案計畫正式啟動，提出「早進場、幫試算、助選屋」等三大加值服務，將公辦都更案受理門檻自90%降至75%。對於另外的25%，蔣萬安受訪指出，實際狀況是很多的住戶並不是不同意，而是並不了解，或是說在觀望，所以要讓政府及早進場。

蔣萬安指出，今天推出的7599專，第一階段對於原住戶的意願調查，舊有的方案是要90%，但拿信維整宅的例子，達到了超過80%，然後現在還有81%，但是要到90%就很困難，所以希望能夠降低到75%。

降低到75%，還有25%的不同意戶，蔣萬安說，其實實際狀況是很多的住戶，並不是不同意而是並不了解，或是在觀望，所以讓政府及早進場，還有專業的技術團隊，可以開始進行相關的財務試算，然後進行相關的案件評估。

蔣萬安指出，而且建物整體的規畫，讓住戶或是在這些觀望或是不清楚整個都更程序的民眾了解都更程序怎麼進行，甚至之後未來分回的權利價值會是多少，他們會很信任政府，當了解之後，就會增加參與都更的意願，這是這次降低門檻最主要的目的。

蔣萬安表示，進入第二階段、第三階段，則依然維持90%的門檻，主要是希望能夠讓整個風險可以掌控，到第三階段 ，當住都中心當實施者去公開徵求出資者的時候，讓民間的出資者也有信心，了解經過完整的試算評估以後達到90%的門檻，他們也很願意會進來協助。

至於第二階段90%，還有剩下10%的不同意戶，那這方面要怎麼溝通？ 蔣萬安表示，這個部分就是當90%、進到下一階段，就會選定住都中心來擔任實施者，而且開始已經相關的計畫，開始繼續往後走，這個門檻，當然還是希望 能夠有足夠的住戶願意加入，或參與這次的公辦都更。

媒體也問到當天永春都更案強拆？ 未來找建商，跟居民所談的方案，會不會變化？蔣萬安強調，都有相關的法律依據，其實後續的程序，不管是中央的母法或市府相關的規定，進到最後程序階段都可以進行相關的動工、安置、中繼以及完工，程序都是相關的法律規定。

蔣萬安表示，至於在後階段，徵求到相關的出資者願意進來，還是設90%門檻，這部分市府都會持續跟民間來溝通。加速整個流程，然後讓住戶清楚了解整個程序，大家就會有意願來參與。

蔣萬安 都更 都市更新

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