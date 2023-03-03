獨／未公開招標又爆酒駕 新北前校長遭拔官

新北市雙溪區某國中一名前校長日前辦理校慶120周年活動，但未按規定10萬以上採購須公開招標，政風單位呈報至法務部後核定，依違反公職人員利益衝突迴避法處罰20萬元。而該前校長也遭爆料指出，他擔任國中校長期間曾涉及酒駕被逮，酒測值更高達0.86，而遭教育局記大過並調回教育局就近看管。

另外，前校長2018年年在雙溪某國小，已利用廁所修建理由，報教育局申請經費做圍牆彩繪，經教育局會勘後，該校外牆彩繪項目因與廁所修繕無關，個請學校刪除該申請項目。

而前校長辦理雙溪某國小120周年採購案，涉及10萬以上未公開招標，卻以逕洽廠商方式辦理，教局局表示，學校辦理校慶系列活動採購相關疑義於接獲民眾陳情時啟動調查小組，由督學至學校進行查案，查證屬實後針對此行為給予懲處，並將所調查事證移送至政風單位，政風單位呈報至法務部後核定裁罰20萬元。並依公立高級中等以下學校校長成績考核辦法辦理。

前校長除了違法採購程序，還在擔任校長期間涉及酒駕被逮，酒測值更高達0.86，經警方取締涉犯公共危險罪，經2018學年度校長成績考核小組依「公務人員酒後駕車相關行政責任建議處理原則」暨「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」審議，決議予以記一大過。教育局說明，因酒駕涉犯公共危險案，經基隆地方法院判決處有期徒刑3月。

教具局說明，由於前校長違反採購法及酒駕事件，經2018學年度校長成績考核小組審議，依「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」規定，決議各予以記一大過。同年度校長考核小組審議其年終成績考核，經綜合考評當學年度整體表現，決議核予該員年終成績考核丙等。並於2019年回任教師。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康