2022第4季預售屋三重數量最多 房仲：第二行政中心帶動

新北市地政局公布2022年第4季預售屋實價登錄，共計2936件，總成交金額496.9億元。其中三重區申報件數759件、成交總金額130.5億元，皆為新北之冠。房仲分析，三重與北市僅一橋之隔，加上第二行政中心帶動，為三重打強心針。

新北市地政局長汪禮國指出，分析2022年第4季板橋區、三重區等10個蛋黃區的預售屋，成交單價區間以每坪60至70萬元，占比42.4%為最高，總價以1000至2000萬元為主流；其他行政區成交單價每坪多介於30至50萬元，總價以1500萬元以下為主。

分析交易熱絡行政區如三重區、中和區、板橋區每坪單價60.8萬元至62萬元，新莊區、新店區、土城區、泰山區、林口區、汐止區、五股區介於44萬元至56.8萬元，其他如淡水區、鶯歌區每坪單價約為35萬元。

主流產品以3房2廳2衛含車位為大宗，該類建物面積多為36至49坪，平均總價中和區、板橋區最高，分別為2579萬元、2560萬元，三重區、新莊區、泰山區、新店區、土城區、林口區次之，介於1934萬元至2275萬元，鶯歌區、五股區、淡水區則介於1356萬至1560萬元。

至於預售屋，新北預售建案申報66件，較上季增加13.8%，總戶數1萬752戶，較上季增加43.4%。行政區分布上，以三重區10件、3558戶居冠，土城區、中和區、淡水區、板橋區等亦屬熱絡，上述5個行政區申報總戶數8298戶，約占全市比率77.2%。

住商機構新北區首席協理趙中康指出，三重近年話題多多，重劃區推案也成為聚焦亮點，除仁義重劃區外，沿著大都會公園左右兩岸的重劃區亦是近期亮點。目前區域推案價格落在七字頭，由於與北市僅一橋之隔，加上又有第二行政中心話題帶動，姑且不論預售屋銷售狀況，開價已經為區域成屋打了強心針，應是價格飆漲的重要因素。

住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨表示，預售屋最大優勢在於付款彈性大，同時也透過客變節省費用，不過目前房市前景轉弱，加上平均地權條例通過後，建商面臨生存保衛戰，買預售雖可能撿到便宜，但也可能撿到地雷，建議出手時還是要打聽建商口碑，選財務穩健的業者會比較安全。