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新北消防分隊位火車站下 不堪噪音頻擾盼搬遷

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市議員黃淑君表呼籲新北市府別再漠視消防弟兄的權益，盡速、優先討論分段能遷至更合適的地點。圖／黃淑君辦公室提供
新北市議員黃淑君表呼籲新北市府別再漠視消防弟兄的權益，盡速、優先討論分段能遷至更合適的地點。圖／黃淑君辦公室提供

新北市消防局第一救災救護大隊大觀分隊位於板橋浮洲車站鐵軌正下方，消防弟兄長期飽受鐵軌共振噪音所苦，不只辦公環境差，出勤救災回來，也沒辦法好好休息。新北市議員黃淑君表示，分隊搬遷問題討論已久，加上規劃的泰板輕軌也預計通過，呼籲新北市府別再漠視消防弟兄的權益，盡速、優先討論分段能遷至更合適的地點。

黃淑君指出，分隊弟兄每天長達18個小時，每5到10分鐘列車經過就會發出轟隆巨響，且不只噪音，由於分隊就位於鐵軌正下方，列車經過時伴隨共振，建築都會感受到明顯震動，天花板更是早已被震到鋼筋裸露，只能不斷修修補補，但安全堪虞。

鐵軌下方的消防分隊苦不堪言，尤其是出勤完根本無法休息。原先規劃消防分隊將搬遷到板橋氣象站原址，但計畫變更後，氣象站改規劃社宅，消防分隊再度面臨無處可去。

黃淑君表示，目前規劃中的泰板輕軌，路線經過該處，分隊勢必得拆，但要搬遷到哪裡，消防分隊的權益問題能否得到解決，目前都沒有答案。黃淑君說，這個問題存在已久，市府過去無法解決，未來也還沒有擬出妥適方案，讓人失望，希望盡快協調，讓消防弟兄安心。

新北市消防局第一救災救護大隊大觀分隊位於板橋浮洲車站鐵軌正下方，消防弟兄長期飽受鐵軌共振噪音所苦。圖／黃淑君辦公室提供
新北市消防局第一救災救護大隊大觀分隊位於板橋浮洲車站鐵軌正下方，消防弟兄長期飽受鐵軌共振噪音所苦。圖／黃淑君辦公室提供

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