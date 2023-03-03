北市宣布公辦都更7599專案 受理門檻自90%降至75%
為實踐北市長蔣萬安競選時市府公辦都更「早進場、擴量能」的市政承諾，蔣萬安今宣布台北市公辦都市更新7599專案計畫正式啟動，並提出「早進場、幫試算、助選屋」等三大加值服務。其中早進場是將公辦都更案受理門檻自90%降至75%，並引進民間專業技術團隊，協助更多市民推動都更程序，鼓勵老屋重建更新，以公私協力的方式共創安全、宜居且嶄新的台北城市。
北市府指出，專案計畫即日起啟動，但強調受理條件申請，仍需位於更新地區且基地面積達2000平方公尺。
蔣萬安表示，為什麼提出這專案，因為公辦都更 程序上最困難就是受理門檻自90%，信維整宅就是一例，已經突破80%，但調查意願要到達90%很難，都卡在第一闗，今天特別提出將意願降到75%，希望程序能趕快到下一階段。
都發局表示，幫試算則是聯合民間企業專業技術團隊，協助進行第二階段的方案評估，召開說明會以及提供更精確的建物規畫、估價等財務評估 ，第二階段達90%即可進入到下一個階段。
助選屋則是由北市住都中心協助進行模擬選配，讓住戶充分了解分回後的權利價值，選配率達90%即可選定為公辦都更案件，並辦理後續招商及審議作業。
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