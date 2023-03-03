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新北補助危老重建計畫書 每案最高5.5萬元
土耳其日前出現強震造成許多建築物倒塌，為了加速危險老舊建築物重建，新北市都更處表示，只要民眾申請危老重建獲核准後，就可向都更處申請製作危老重建計畫書的補助，每案最高可補助5.5萬元，今年度受理申請的期限至10月31日為止。
全國屋齡超過30年的老屋達460萬戶，其中新北約有77萬戶。都更處表示，新北推動多元都市更新，侯市長上任後已經突破669案，是過去20年來總和的4.4倍，其中危老重建達482案，以板橋區、三重區居多。
都更處指出，針對已經核准的危老重建案，只要以住宅使用為主且所有權人中有自然人，起造人可以向都更處申請製作危老重建計畫書的補助，每案最高可補助5.5萬元，補助從危老案核准後到領得使用執照前均可申請。
都更處長張壽文說，台灣地震頻繁，必須更加提高防災意識，認真檢視房屋的安全性，有安全疑慮的房屋，不能怠於現狀，而危老重建不受面積限制，只要所有權人100%同意，1個半月內即可審查完成，而依危老條例的規定，在今年5月12日以後，危老時程獎勵也會由4%降為2%，屆時超過1400平方公尺的基地才有機會爭取到最高40%的容積獎勵。
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