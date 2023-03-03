新北補助危老重建計畫書 每案最高5.5萬元

土耳其日前出現強震造成許多建築物倒塌，為了加速危險老舊建築物重建，新北市都更處表示，只要民眾申請危老重建獲核准後，就可向都更處申請製作危老重建計畫書的補助，每案最高可補助5.5萬元，今年度受理申請的期限至10月31日為止。

全國屋齡超過30年的老屋達460萬戶，其中新北約有77萬戶。都更處表示，新北推動多元都市更新，侯市長上任後已經突破669案，是過去20年來總和的4.4倍，其中危老重建達482案，以板橋區、三重區居多。

都更處指出，針對已經核准的危老重建案，只要以住宅使用為主且所有權人中有自然人，起造人可以向都更處申請製作危老重建計畫書的補助，每案最高可補助5.5萬元，補助從危老案核准後到領得使用執照前均可申請。