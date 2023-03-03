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民怨林口轉運站使用率低 新北交通局：將檢討調整

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
林口轉運站。本報系資料照
林口轉運站。本報系資料照

林口轉運站在2021年12月完工，但被在地民眾批評使用率低，且不像隔壁台北有大量通勤需求，不懂為何設置短程公車轉運站，議員認為，應以接駁車方式，讓民眾可到轉運站搭乘公車，且保留既有路線拉長班距。新北市交通局回應，將依據地區開發進程，逐步檢討調整，避免民眾難以適應。

林口轉運站鄰近機捷A9站，目前共有7條市區公車路線。有民眾認為，林口不像台北有密集住宅區，或是大量公車通勤需求，不理解為何要設置短程公車轉運站；另有民眾點出，機捷A9站使用率低，相較A8站靠近長庚醫院，人潮較多，差距很大，轉運站形同蚊子館，都空蕩蕩的。

新北市議員蔡淑君表示，原本她建議啟用低底盤公車、增加站位，接駁林口文化一路、文化二路、文化三路及文化北路的民眾，可以透過轉運站轉乘公車或是上高速公路，但這個建議沒有獲得支持，加上業者合併以車輛數目不足婉拒。

蔡淑君表示，文化北路很多地方沒有公車經過，也可藉由接駁車的方式增加運量，解決民眾需求。另外，現有的公車路線保留，班距可以拉長，可讓民眾直接從文化一路避開轉運站下高速公路，應該要將轉運的功能做到最極致，才能提升民眾搭乘大眾運輸的意願。

市議員李宇翔認為，可仿效桃園長庚轉運站的多功能模式，有商場、百貨公司、客運、公車，相較林口只有市區公車，乘運量低，浪費土地利用價值，若林口端能做好，未來也可吸引更多業者，讓路網更完整。

交通局表示，林口轉運站是利用國際媒體園區回饋金，設置簡易型轉運站，整地費用較高，但可在林口工一工業區及媒體園區完成前，開始養成民眾公共運輸使用習慣，更因儲車調控功能，能夠一併解決林口及龜山地區乘客上不了車的困境，雖然乘客數日益增加，但確實尚未完全發揮功能，有待加強使用。

交通局表示，因民眾目前仍習慣搭乘公車直達目的地，轉乘必須逐漸改變，將依據地區開發進程，逐步檢討調整，不會貿然改變，避免民眾難以適應。

至於未來是否可以改建成商業化轉運大樓及室內轉運候車空間，交通局表示，目前時機尚未成熟，因所需投入資金龐大，恐仍有一段時間待觀察，必須在財務計畫可行下，才能真正實現轉運站立體化目標。

林口轉運站。圖／新北市交通局提供
林口轉運站。圖／新北市交通局提供
林口轉運站。圖／新北市交通局提供
林口轉運站。圖／新北市交通局提供

公車 林口

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