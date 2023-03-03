計程車「停車未滿1小時免費」 新北3處先行試辦

新北市交通局宣布，4月1日起將在板橋、樹林、新店3處公有路外停車場提供計程車「停車未滿1小時免費」試辦計畫。新北市交通局長鍾鳴時指出，運將工作辛苦，希望藉此讓他們有地方休息，選的都是較少滿場的停車場。民代指出，司機疲勞會影響交通安全，要肯定市府的作為，不過慎選停車場也是必要的，若排擠到民眾停車可能會引起反彈。

新北市公有路外停車場本就全面實施計程車「停車未滿30分鐘免費」，不過有計程車司機反應時間太短，市府也體諒運將辛勞，決定從4月1日起在板橋區大漢橋下、樹林區藝文立體停車場、新店區中興低碳立體停車場試辦實施「停車未滿1小時免費」計畫，時間為上午11時至下午2時。

鍾鳴時表示，他們挑的這3個地點都是在有服務機能且多數時間不會滿位的公有停車場，司機可以在附近盥洗、用餐，休息，同時也不會影響到附近居民。

鍾鳴時指出，運將在外工作相當辛苦，這是種體恤政策，加上地點都有挑過，相信民眾不會認為不公平。若未來試辦計畫順利，民眾都能接受，會考慮在相同條件的公有停車場擴大試辦，當然最重要的還是不影響周邊停車秩序。

民眾林先生表示，若計程車免費停車1小時就走，而且不要破壞環境整潔，其實對民眾影響不大，但希望市府在設點的時候要謹慎挑選，不然有些地方已經很難找車位了，再開放的話，恐怕會影響到一般民眾停車。

洪佳君說，計程車也是大眾運輸的一部分，司機相當辛苦，要先肯定市府願意嘗試因為計程車司機若疲勞，也可能影響交通安全，所以才希望可以讓他們有地方休息，不過最重要的當然是不能排擠一般民眾停車，這也是未來關注的重點。