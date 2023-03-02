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旅宿績效敬陪六都末座 中市府：檢討改進、爭取佳績

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
針對交通部觀光局旅宿管理輔導績效，去年考績乙等，中市觀旅局表示，已檢討改進督導機制，今年將爭取最佳成績。圖／台中市政府提供
針對交通部觀光局旅宿管理輔導績效，去年考績乙等，中市觀旅局表示，已檢討改進督導機制，今年將爭取最佳成績。圖／台中市政府提供

交通部觀光局考核111年度地方政府旅宿管理輔導績效，近期結果出爐，台中市為直轄市中，唯一獲考績乙等。觀旅局說，因評比規定期限內，多家旅宿業者未至「台灣旅宿網」系統填報投保意外責任險及營運報表，致考績扣分，已檢討改進督導機制，爭取最佳成績。

交通部觀光局近日發布「111年度地方政府旅宿管理輔導績效」，檢視地方政府「消費者住宿安全及保障、非法旅宿管理面、合法旅宿管理面」等三大面向評比。台中市從110年度特優考績，降至乙等，敬陪六都末座。

中市觀旅局表示，台中市營業中的旅宿業計490家，考核成績不佳主因為多家旅宿業者未於交通部評比規定期限內，於「台灣旅宿網」系統填報投保公共意外責任險及其營運報表，以致台中市考核成績扣分。

觀旅局說，已檢討改進督導機制，今年將於考核規定期限前，針對未填報資料的業者逐一輔導，並積極協助不熟悉電腦系統操作的業者解決問題，爭取最佳成績。

台中市 考績 交通部

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