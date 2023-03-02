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Toyz飲料店違建當廚房 北市府：不改善就拆

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剛試營運就要拆？Toyz飲料店遭爆「既存違建」 北市府下最後通牒

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
實況主劉偉健Toyz創業手搖飲料店「拾汣茶屋」，卻傳出是既存違建，且違規作為營業性廚房使用。記者林佳彣／攝影
實況主劉偉健Toyz創業手搖飲料店「拾汣茶屋」，卻傳出是既存違建，且違規作為營業性廚房使用。記者林佳彣／攝影

實況主「Toyz」劉偉健創業手搖飲料店「拾汣茶屋」，發放免費飲料給民眾，吸引大批人潮。試營運迄今人氣滿滿，卻傳出店鋪為「既存違建」。台北市建管處表示，既存違建可先不拆，但違規作為營業性廚房使用，會優先開查報單要求業者改善，未改善就拆除。

拾汣茶屋鄰近捷運西湖站，2月27日下午「壓力測試」，免費發送限量100杯飲料，不少人到場朝聖排隊。昨天開始試營運，現場人氣依舊強強滾。

北市列管1994年以前既存違建頂樓加蓋既存違建，若有違反公共安全、影響公共利益等情形，可依法優先拆除，其餘都拍照列管。

北市建管處表示，該案確實為既存違建，今天派員到場勘查，發現做為營業性廚房使用已違反規定，依法查報處分，要求業者改善，不改善就拆除。

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