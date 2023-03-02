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汐止樟樹活動中心是危樓 擬拆改建集會場所

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員白珮茹也召集相關單位討論樟樹市民活動中心，後續朝風雨操場的模式，改建為集會場所。圖／觀天下有線電視提供
新北市議員白珮茹也召集相關單位討論樟樹市民活動中心，後續朝風雨操場的模式，改建為集會場所。圖／觀天下有線電視提供

汐止區樟樹市民活動中心，是幾十年的老舊鐵皮屋，在去年土木技師工會更檢出是危樓，所以，目前除了志工們放打掃用具，是關閉使用，只是苦於沒有活動空間，在不能拆除重蓋的情況下，新北市議員白珮茹也召集相關單位討論，後續是不是朝風雨操場的模式，改建為集會場所。

樟樹里長高名杉說，去年7月里民活動中心經由新北市政府土木技師協會鑑定為耐震能力不足，簡單說就是危樓，所以，只能低密度使用，現在里民沒有室內活動空間，所以，大家是希望能夠朝向補強的話，至少有活動中心可以使用。

新北市議員白珮茹表示，目前樟樹里內沒有里民可以使用的空間，因為活動中心因為危樓的關係目前是封閉的，所以，請相關單位一起討論，未來活動中心是不是能有更妥善的規劃，希望就權責的畫分、還有目前是國產局土地的撥用相關程序進行推動。因為是屬於乙種工業用地的關係，不能有活動中心，但是民眾還是希望有地方活動，所以，希望至少有像風雨操場的概念，上頭有一個蓋子大家不會淋到雨，大家可以來這裡運動，雖然，不能像現況有建物，但希望市政府能夠重視，不過未來是拆除、或是重建，都能給里民一個使用環境。

汐止區長吳秀慈指出，大概會朝向規劃一個開放的空間，有一個遮蔽的地方，讓民眾可以運動使用這個空間，那因為是屬於國產署的部分，會朝向撥用去進行，先做初期規劃，如果可行的話，再繼續去推動。

汐止 白珮茹

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