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瑞芳金瓜石要辦路跑賽 里長揪團欣賞山海之美

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳金瓜石辦越野跑活動，銅山里里長陳嶽生不僅揪團報名參加，也提前場勘。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳金瓜石辦越野跑活動，銅山里里長陳嶽生不僅揪團報名參加，也提前場勘。圖／觀天下有線電視提供

知名運動品牌要來瑞芳金瓜石辦越野跑活動，預計可以吸引兩千多人到金瓜石，當地的銅山里里長陳嶽生不僅揪團報名參加，今(2)日也提前場勘，期待能給地方帶來更多觀光效益，也讓更多人藉由越野跑體驗山城之美。

銅山里里長陳嶽生說，金瓜石山城地形很具特色，吸引品牌方來辦越野路跑，即將在五月登場，希望大家藉由這次路跑可以一邊欣賞山城美景，路跑路線極具挑戰性，今天也揪團先走一次，路程有平路，也有斜度有三十度滿是石頭的路段。

區公所主秘童冠璋說，現在春天涼爽的季節，很適合到戶外踏青走走，尤其瑞芳地區有很多步道和山巒，都吸引很多遊客造訪探索，不過要呼籲民眾一定要注意自身健康狀況，做好萬全準備再出發，務必量力而為，另外時常下雨導致山區步道容易濕滑，更要注意自身安全。

瑞芳 金瓜石 路跑

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