地下室不再陰暗 青山學生打造「光影」遊樂園

汐止區青山國中小的地下室，長期以來陰暗閒置，所以，學校也設計專題課程，讓學生把地下室變成「光影」遊樂園，結合資訊、自然及美術學習，設計出將汐止大自然融入的聲光音像，讓地下室變有趣光亮。

透過「因汐止長期下雨，沒有戶外遊玩的空間」為問題，開始探索學校的閒置空間，發現空曠卻陰暗的閒置地下室，因光線不足導致使用困難，因此需思考如何改善空間的運用，希望透過光的元素點亮空間，設計出具有光和汐止在地意象的互動裝置，創造一座光的遊樂園，吸引學生主動來到地下室。

經過一連串的課程，每一組都交出了作品，而其中一件「汐止音像」，則是透過超音波感測器，就有光影傳出，學生們從創意發想到畫出設計圖，再做出成品，展現跨領域學習成果，而獲選的則是可以直接套用在地下室，原本陰暗的地下室，整個大變身，只要走過去，互動裝置一接收到感應，就會發出大自然的聲音，有康誥坑溪的流水聲，也有大尖山的鳥叫聲。

學生小兵立大功，六年級的小學生5人一小組，每一組都設計並實作出一個互動裝置藝術，學生發表作品及分享，並票選出一件提案，實際製作安裝在學校地下室，實現光的遊樂園第一步，改善校園陰暗潮濕的角落，變身為學生可以遊園體驗的角落，小朋友學有所成自我實現，超級有成就感。

青山國中小老師陳美如表示，學生課堂提出很多創意和挑戰，教師再引導，以學生為學習主題，學生不斷腦力激盪，運用設計思考的學習方法，從自然課點子筆記本出發，學生實際踏查校園發現問題，由自然課光的學習單元為主要理念，進行設計解決策略，並且融入資訊inkscape軟體與雷射切割機的技術，透過美術課程以多元的媒材實做、修正、整合，實踐學生真實作品，改造地下室成為光影遊樂園。