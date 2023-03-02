瑞芳龍興社區親子館好好玩 室內遊具不怕風雨

瑞芳龍興里和社區發展協會一同打造將原本的活動心閒置空間成為親子館，三月起正式對外開放，讓不少大朋友帶著小朋友來走走，開闊明亮的空間，還有安全的遊戲場域和多元的設施，最重要的是，雨天也能玩溜滑梯，都讓家長讚不絕口。

光是一座溜滑梯就可以讓小朋友玩上好久，尤其在室內更不用局限於天候因素，讓小朋友玩得開心，三月開始才又對外開放的龍興社區親子館，就位在活動中心的二樓，除了兒童遊具，還有閱讀角落和遊戲區，設備相當完善。

龍興社區發展協會理事長黃惠玲說，許多遊具都是設置在戶外空間，但是因為瑞芳多雨的天氣，只要一下雨孩子就沒辦法玩，因此利用社區活動中心二樓的空間，著手打造成社區親子館，將溜滑梯搬進室內，免於風吹雨淋，另外還有圖書空間及遊戲區，一旁還有按摩椅，可說是老少咸宜的場所。

龍興里里長黃錫基說，目前龍興社區的親子館開放時間為每周一三五上午十點到十二點，下午兩點半到四點半，至於假日目前因人力稍嫌不足因此無開放，也招募有意願的朋友可以到親子館當志工，希望這座親子館可以讓更多大小朋友受惠。