快訊

議員秀2張竹市棒球場工程公文 喊話吳堂安「勇敢說出真相」

蔡天鳳命案新進展！港警再拘捕一人 前夫朋友涉嫌協助犯罪

串聯金山各觀光景點 議員會勘設YouBike站

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區金山國小與區公所的中山路，沒有YouBike站點，市議員張錦豪看看是否有適合的地點可以設置。圖／紅樹林有線電視提供
金山區金山國小與區公所的中山路，沒有YouBike站點，市議員張錦豪看看是否有適合的地點可以設置。圖／紅樹林有線電視提供

金山區觀光，遊客可以藉由YouBike進行深度旅遊，不過在靠近金山國小與區公所的這一段中山路，也是相當熱鬧卻都沒有YouBike站點，為讓金山的觀光景點串聯更便捷，市議員張錦豪會勘，要看看是否有適合的地點可以設置。

美田里長何文發提及，靠近金山國小與區公所的這一段中山路，民眾要停靠或是租借YouBike，都需要走一段距離，希望透過新站點的增設，串聯起周邊景點與區中心，讓民眾不論是觀光或是洽公都更方便。

現勘時初步尋找新點位，將預設在金山國小側門處的計程車招呼站或是對面的金包里老街意象附近，請交通局及相關單位帶回評估適合設置YouBike站點的位置。

市議員張錦豪表示，比較理想的位置是金山國小側門外的計程車招呼站，因為在地里長與民眾反應民眾搭乘計程車多數都會走到中山路與忠孝一路交會處去搭乘，在金山國小旁的招呼站使用率較低，因此也將會與計程車公會協調，是否能透提供來增設YouBike站，讓使用率最大化，也期待透過YouBike站點的增設，讓金山觀光更便利，居民的生活環境也可以透過YouBike的串聯變得更加的宜居。

金山 YouBike 計程車

延伸閱讀

照明燈損壞橋面斑駁 汐止水蓮橋門面要改善

進出很不便 汐止拱北里盼增youbike租借站

金山公園滑梯太寬易受傷 議員要求改建保安全

汐止招商街涵洞水泥塊剝落憂海砂 後續敲除改善

相關新聞

盼嘸第3位副市長？北市人口遲未達250萬 民政局：因為2月假期多

台北市人口數原預計在2月底、3月初回升至250萬，將恢復第三副市長，但截至2月底，人口僅249萬133人。北市民政局長陳...

北市人口未達250萬 黃瀞瑩：市府應留住年輕人

北市原預估人口數可望於2月底、3月初回升至250萬，將恢復第3位副市長，然而截至2月底，僅回升至249萬0133人，尚差...

北市忠孝東、復興南路口 3月4日試辦行人專用時相

為確保行人穿越安全，台北市交通管制工程處將於3月4日17時至19時，在車水馬龍的忠孝東路、復興南路口，試辦行人專用時相，...

蘇澳大同路電線桿地下化 1140公尺2890萬爭取今年完工

宜蘭蘇澳鎮大同路電線桿林立，颱風來襲時有停電風險，立委陳歐珀、鎮長李明哲向中央爭取2890萬經費，施作電線桿地下化工程，...

搶救少子脱北潮 游淑慧促蔣萬安成立府級人口對策小組

台北市人口數原本預估可望2月底、3月初回升至250萬，將恢復第三副市長，不過截至2月底，北市人口僅回升至249萬0133...

鄰近台鐵、汐東線 汐止智興段公辦都更預計2026年完工

位於新北汐止智興段的公辦都更案，今天上午開工動土，預計2026年3月完工。新北市財政局表示，該案臨近台鐵、汐東捷運站及汐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦