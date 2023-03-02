串聯金山各觀光景點 議員會勘設YouBike站

在金山區觀光，遊客可以藉由YouBike進行深度旅遊，不過在靠近金山國小與區公所的這一段中山路，也是相當熱鬧卻都沒有YouBike站點，為讓金山的觀光景點串聯更便捷，市議員張錦豪會勘，要看看是否有適合的地點可以設置。

美田里長何文發提及，靠近金山國小與區公所的這一段中山路，民眾要停靠或是租借YouBike，都需要走一段距離，希望透過新站點的增設，串聯起周邊景點與區中心，讓民眾不論是觀光或是洽公都更方便。

現勘時初步尋找新點位，將預設在金山國小側門處的計程車招呼站或是對面的金包里老街意象附近，請交通局及相關單位帶回評估適合設置YouBike站點的位置。

市議員張錦豪表示，比較理想的位置是金山國小側門外的計程車招呼站，因為在地里長與民眾反應民眾搭乘計程車多數都會走到中山路與忠孝一路交會處去搭乘，在金山國小旁的招呼站使用率較低，因此也將會與計程車公會協調，是否能透提供來增設YouBike站，讓使用率最大化，也期待透過YouBike站點的增設，讓金山觀光更便利，居民的生活環境也可以透過YouBike的串聯變得更加的宜居。