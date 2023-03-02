盼嘸第3位副市長？北市人口遲未達250萬 民政局：因為2月假期多

台北市人口數原預計在2月底、3月初回升至250萬，將恢復第三副市長，但截至2月底，人口僅249萬133人。北市民政局長陳永德今表示，因部分政策尚未正式推出，加上2月假期多，登記人數自然少，相信生育獎勵金等政策推出後，能在3月底、4月初回升至250萬人，屆時會立刻行文請示內政部，盼增加第三位副市長、副秘書長。

陳永德表示，原本預估是2月底、3月初，現在人口仍是正成長，截至2月28日，北市人口是249萬113人，北市會加緊努力，現在所有政策並沒有正式推出，人口增減都是自然反應，當初被除籍的人也陸續回流，可能是教養、健保、老人年金關係，他們必須擁有戶籍。

陳永德說，2月因為假期多，戶政事務所沒開，登記人數就少，只要有開，3月是努力奮鬥的空間，預計政策推出，4月有生育獎勵金，配合社會住宅、助養政策，做為吸引人口進入台北市的誘因，就一定會達到250萬，力拚3月底、4月初達到目標。

而4月份生育獎勵金加碼內容，陳永德透露，第一胎4萬、第二胎4萬5、第三胎5萬，獨步全國，會有磁吸效應，新北市出生的20%人口大約4000人就會來台北。對於新北市來說沒差，因為他們有400萬人，少幾個也不會低於250萬，所以孕婦快生了可以來台北市登記，領取生育獎勵金。

陳永德指出，若領完生育獎勵就回去其他縣市，對台北市是很大損失，所以會有一連串福利政策，不但要催生、助養，還要好住，由教育局、社會局、都發局，各個局處配合，才能順利推展。

陳永德說，以前沒有磁吸效應，是因為升學、就業、難養，所以遷徙到新北、基隆、桃園，現在有政策就有磁吸效應，過去第一胎各縣市都補助2萬，沒有什麼好比較，之後政策推進，相信能把人留在台北市，同時除籍的人因國門開放，可2年內回來一次，就能陸續恢復戶籍。

至於第三位副市長申請流程，陳永德解釋，上一屆北市人口低於250萬，當時內政部回覆說是以屆為單位，低於250萬人後下一屆就遇缺不補，前副市長黃珊珊因選舉辭職就不能補，結果前副市長蔡炳坤又生病，所以最後只有一個副市長到任期結束。

陳永德表示，現在努力到250萬，照理說可以增加1個副市長、1個副秘書長，甚至是議員，「像我就是受害者，就是因為松山、信義減少一席，所以沒有選」他說，北市還是要報內政部請示，不是到250萬就可以馬上增加。

陳永德說，新北、台中、高雄人口都過250萬，有3位副市長，強調內政部不能讓台北市成為例外，是不是可以增設第3位副市長、第3位副秘書長，甚至選區議員，也不一定會是松信，要看哪個選區回來人最多，但選區是4年一次，最後第4年才會有討論空間。

陳永德強調，只要人口達到250萬，就會馬上行文請示內政部，現在台北市業務量大，希望中央能體恤，讓北市分工更精細，若在短時間內回到250萬人口，當然會立即採取必要措施，請示、尊重內政部的指示跟作為，能夠增加一位副市長、副秘書長。