北市忠孝東、復興南路口 3月4日試辦行人專用時相

為確保行人穿越安全，台北市交通管制工程處將於3月4日17時至19時，在車水馬龍的忠孝東路、復興南路口，試辦行人專用時相，由於該處人車交織相當複雜，交工處會觀察當日成效，再決定是否要正式實施。

「行人專用時相」是針對路口穿越行人量及轉向車流量均大的人車交織嚴重路口，分離行人綠燈與行車綠燈的開啟時間，讓各方向行人綠燈集中在同一時間開啟，此時各方向行車燈就會開啟紅燈，該時相內路口僅准行人通行，車輛均不得通行，可消除人車衝突造成之車輛延滯。

北市交工處表示，考量忠孝東路、復興南路路口鄰近捷運忠孝復興站與SOGO百貨，易有人車交織情形，為增進路口交通安全與順暢，將於忠孝東路與復興南路路口試辦時段性行人專用時相，以減低人車衝突，保障行人通行安全，並視運作情形適時調整號誌設定。

北市交通控制中心主任王耀鐸受訪時說，由於該處路口人潮眾多，容易有人車交織情形，因此東區商圈協會提出這樣的需求，以保障行人的通行安全，交工處經評估擇定人潮最多時段，於3月4日17時至19時試辦行人專用時相，將配行人秒數40至50秒。

王耀鐸表示，這也是交工處首度嘗試在這麼大型路口試辦行人專用時相，由於號誌秒數配給行人，代表通行汽機車輛要停等時間也會增加，擔心對東區交通影響，因此先試辦一天觀察成效。

交工處呼籲，行人及駕駛人於行經該路口時，確實遵循號誌燈號行止，行人行經路口時，也請成群結隊快速通過，以維持安全。