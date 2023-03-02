蘇澳大同路電線桿地下化 1140公尺2890萬爭取今年完工

宜蘭蘇澳鎮大同路電線桿林立，颱風來襲時有停電風險，立委陳歐珀、鎮長李明哲向中央爭取2890萬經費，施作電線桿地下化工程，目前已完成800公尺，尚餘340公尺因行政流程與地方陳抗遲遲未動工，今陳歐珀等人辦理會勘，爭取今年完工。

電線桿地下化的路段從大同路台2線交叉口，到大同路隘丁路交叉口，總長1140公尺，分3階段施工，前2階段從台2線到和平路口，長800公尺，108年設計完畢發包，109年8月完工，但第3階段和平路口到隘丁路口340公尺遲遲未施作。

據了解，台電施作過程遇到2大困難：第1是施工須申請路證，但台電不確定該向公路總局或鎮公所申請；第2是地方居民對工程仍有疑慮，認為工程會妨礙交通或生意，不時發起陳抗。

今陳歐珀、李明哲與台電公司、縣議員、鎮代表與村里長等各單位會勘，確定路證核發單位為鎮公所，台電承諾在3月17日前申請路證後即可開工，施作時間約半年；台電表示已與居民做好溝通，希望地方代表與村里長能協助宣導，讓民眾了解確切施工範圍與日期，未來會縮減變電箱體積、減少路面占用，還路於民也改善市容。

陳歐珀指出，電線桿裸露不只增加颱風天停電風險，平日有電磁波疑慮，也有礙市容，台灣既已躋身先進國家之林，電線應該朝地下化或室內化鋪設的方向改正，未來會以有防災需求的地區優先，繼續爭取電線桿地下化。