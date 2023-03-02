搶救少子脱北潮 游淑慧促蔣萬安成立府級人口對策小組

台北市人口數原本預估可望2月底、3月初回升至250萬，將恢復第三副市長，不過截至2月底，北市人口僅回升至249萬0133人，還差9千多人，回升速度不如預期，國民黨台北市議員游淑慧今天也呼籲市長蔣萬安成立府級的人口對策小組，不只是單線思考，希望讓台北市人口成長，除了鼓勵台北人生孩子，更可以鼓勵更多年輕人移入台北。

游淑慧今天表示，她認為解決台北人口問題，不要只是單線思考，所以之前選舉期間，她就建議市長蔣萬安可以成立台北市人口對策小組，由跨局處推動改善北市生育、養育、教育環境，還有改善台北居的居住環境、就業環境等。

游提到，除了人口出生率要提升，也希望其他縣市人口年輕人可以移入台北，不只是單線政策推動，應該府級跨局處成立人口對策小組。