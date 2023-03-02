快訊

蘋果悄更新1功能 「關閉它」恐遭限制充電：誘騙我們買新iPhone

希臘火車對撞慘案：國債危機鐵路私有化的後遺症？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄰近台鐵、汐東線 汐止智興段公辦都更預計2026年完工

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
汐止智興段公辦都更案今天開工動土。圖／新北市財政局提供
汐止智興段公辦都更案今天開工動土。圖／新北市財政局提供

位於新北汐止智興段的公辦都更案，今天上午開工動土，預計2026年3月完工。新北市財政局表示，該案臨近台鐵、汐東捷運站及汐止國小，完工後市府可分回130戶及69個汽車停車位及日照中心。

該案鄰近台鐵汐科站、汐止國小及汐東捷運線汐科站，周邊主要道路為大同路二段，位於汐科生活園區，區位良好，但現況建物老舊，內部巷弄狹小，整體環境有待提升，都更後未來結合汐科生活園區的優越工作及交通區位，提供就業人口及居民舒適的居住環境。

財政局表示，汐止志興段基地面積約1342坪， 預計興建2棟地上15層、地下4層的住宅大樓，將設置綠帶、廣場開放空間及友善人行通道。更新後共有279戶，市府可分回130戶及69個汽車停車位，及日照中心約256坪及5個停車位。

財政局表示，同樣動工中案件的新莊文德段、土城運校段，小組審議通過的有三重光興段、審議中的為市長宿舍，已完工案為板橋民權段，樹林東昇段實施者已完成整合作業，近期將送市府審議。

汐止智興段公辦都更案完工模擬圖。圖／新北市財政局提供
汐止智興段公辦都更案完工模擬圖。圖／新北市財政局提供

汐止 都更

延伸閱讀

彰化永靖鄉第一處日照中心揭幕 永靖從此多一「村」

汐止忠孝東路路燈箱阻人行道 地方盼能遷移

照明燈損壞橋面斑駁 汐止水蓮橋門面要改善

新北土城、汐止警推反詐騙 走訪承天禪寺等廟「講課」

相關新聞

北市忠孝東、復興南路口 3月4日試辦行人專用時相

為確保行人穿越安全，台北市交通管制工程處將於3月4日17時至19時，在車水馬龍的忠孝東路、復興南路口，試辦行人專用時相，...

蘇澳大同路電線桿地下化 1140公尺2890萬爭取今年完工

宜蘭蘇澳鎮大同路電線桿林立，颱風來襲時有停電風險，立委陳歐珀、鎮長李明哲向中央爭取2890萬經費，施作電線桿地下化工程，...

搶救少子脱北潮 游淑慧促蔣萬安成立府級人口對策小組

台北市人口數原本預估可望2月底、3月初回升至250萬，將恢復第三副市長，不過截至2月底，北市人口僅回升至249萬0133...

鄰近台鐵、汐東線 汐止智興段公辦都更預計2026年完工

位於新北汐止智興段的公辦都更案，今天上午開工動土，預計2026年3月完工。新北市財政局表示，該案臨近台鐵、汐東捷運站及汐...

獎勵企業提供多元友善措施 新北市府給補助

新北市企業只要設有營運據點，去年有提供勞工優於法令的職場友善措施，像增加產假、產檢假、陪產檢及陪產假天數，提供多元性別者...

柯規蔣隨？社子島自救會籲撤案 蔣萬安：會持續溝通

台北市長蔣萬安上任已兩個多月，周六將首度由地政局召開社子島剔除徵收說明會，不過居民質疑，蔣市府仍沿用前朝柯文哲任內規畫的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦