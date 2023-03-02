鄰近台鐵、汐東線 汐止智興段公辦都更預計2026年完工

位於新北汐止智興段的公辦都更案，今天上午開工動土，預計2026年3月完工。新北市財政局表示，該案臨近台鐵、汐東捷運站及汐止國小，完工後市府可分回130戶及69個汽車停車位及日照中心。

該案鄰近台鐵汐科站、汐止國小及汐東捷運線汐科站，周邊主要道路為大同路二段，位於汐科生活園區，區位良好，但現況建物老舊，內部巷弄狹小，整體環境有待提升，都更後未來結合汐科生活園區的優越工作及交通區位，提供就業人口及居民舒適的居住環境。

財政局表示，汐止志興段基地面積約1342坪， 預計興建2棟地上15層、地下4層的住宅大樓，將設置綠帶、廣場開放空間及友善人行通道。更新後共有279戶，市府可分回130戶及69個汽車停車位，及日照中心約256坪及5個停車位。

財政局表示，同樣動工中案件的新莊文德段、土城運校段，小組審議通過的有三重光興段、審議中的為市長宿舍，已完工案為板橋民權段，樹林東昇段實施者已完成整合作業，近期將送市府審議。