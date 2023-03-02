北市忠孝東路與復興南路口 3月4日試辦行人專用時相

台北市交通管制工程處表示，4日忠孝東路與復興南路的路口號誌，將試辦1天的行人專用時相，時段為晚間5時至7時，將看是否有效降低人車交織情形再規劃後續。

交工處表示，忠孝東路與復興南路路口，鄰近忠孝復興捷運站與SOGO百貨，易有人車交織情形，為增進路口交通安全與順暢，經評估，將於忠孝東路與復興南路路口試辦時段性的行人專用時相，以減低人車衝突，並視運作情形適時調整號誌設定。

交工處說，因應該路口號誌實施「行人專用時相」，行人及駕駛人行經該路口時，要確實遵循號誌燈號行止；行人行經路口時也要成群結隊快速通過，以維持安全。

行人專用時相是指分離行人綠燈與行車綠燈的開啟時間，讓各方向行人綠燈集中在同一時間開啟，此時各方向行車燈就會開啟紅燈，該時相內，路口僅准行人通行，車輛均不得通行。