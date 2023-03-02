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獎勵企業提供多元友善措施 新北市府給補助

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市企業只要設有營運據點，去年有提供勞工優於法令的職場友善措施，均可向勞工局提出申請補助，通過審核每項措施發給1萬元獎勵金為原則，最高發給5萬元。圖／新北市勞工局提供
新北市企業只要設有營運據點，去年有提供勞工優於法令的職場友善措施，均可向勞工局提出申請補助，通過審核每項措施發給1萬元獎勵金為原則，最高發給5萬元。圖／新北市勞工局提供

新北市企業只要設有營運據點，去年有提供勞工優於法令的職場友善措施，像增加產假、產檢假、陪產檢及陪產假天數，提供多元性別者友善空間，針對員工育兒及照顧高齡家屬或因應疫情的彈性工時措施，且有新北勞工實際受惠，均可向勞工局提出申請補助。

通過審核每項措施發給1萬元獎勵金為原則，最高發給5萬元。受理期間從3月1日起至5月31日止，歡迎企業踴躍申請共襄盛舉。

勞工局長陳瑞嘉表示，推動「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施計畫」，是希望企業提供優於法令的措施照顧勞工及家屬，也期待透過獎勵方式樹立典範，使其他企業仿效，鼓勵更多企業辦理友善措施。

陳瑞嘉說，這2年疫情嚴重，許多獲獎企業提供有薪的防疫照顧假或疫苗接種假，另外像「第一商銀」提供高額的生育津貼，「聯合利華」也提供法定天數2倍以上的產假、陪產假來鼓勵員工生育，對國內目前面臨少子化的困境，貢獻一己之力，都很值得參考。

勞工局表示，2020年起開辦「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施計畫」後，3年來共有88家企業獲獎，受惠勞工逾5萬人次。去年有59家企業通過審核獲得獎勵，核發獎勵金120萬5000元，並由新北市長侯友宜親自頒獎給優良廠商代表，鼓勵更多企業參與。

勞工局 疫情

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