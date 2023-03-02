他用「腳」給太太一個家 不一樣的畫有生命故事

口足畫家廖瑞金用腳給太太吳芙妤一個家，不僅在創作，修水管、刷油漆等樣樣都來，甚至搶菜刀做菜，兩人分享愛情故事讓人動容，廖瑞金的畫中，展現生命力的無限可能。

苗栗市公所藝文中心「不一樣的畫展」口足畫家創作聯展活動今天上午開幕，展出廖瑞金、童福財、謝坤山、陳世峰、簡榮男、楊淑怡、陳美惠、溫珮妃，及張家勳9名畫家、50件作品，展出至3月8日，市長邱鎮軍等人肯定他們跨越身體上有形障礙，用繪畫藝術讓生命閃耀發光。

廖瑞金全家都到場，吳芙妤並分享，她說，廖瑞金從小在屏東縣的育幼院長大，3歲因發燒腦膜炎，影響說話、咀嚼功能，雙手的手指也萎縮，丈夫沒有被身體障礙打敗，國小時期喜歡畫畫，18歲拜師學藝。

吳芙妤印象深刻，10多年前她還在國立台灣師範大學就讀一年級時，廖瑞金在師大進修部，一次廖瑞金打桌球女伴失約，陰錯陽差兩人一起桌球，結束後廖拿口足畫家的名片給她，發出的音調似乎要約她下次打桌球。

她也喜歡打桌球，兩人因此結緣，吳芙妤表示，家人一開始也擔心，兩人談了8年戀愛，因為廖從小沒有家，也希望給她完整的家，修水管、刷油漆等不假他人之手，用腳樣樣都來，誠意終於打動丈母娘的心，放心把她交給廖瑞金。