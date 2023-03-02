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北市府振興後疫情方案 配合普發6000元推促銷

中央社／ 台北2日電

北市政府為振興後疫情經濟，訂出6項振興方案，包含活化商圈市集等。產發局今天表示，將結合中央普發新台幣6000元政策，推出住旅館等促銷活動，估3月中旬方案可出爐。

北市產業發展局指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情管制漸開放，為振興後疫情經濟，已提出6項振興方案，包含活化商圈市集、加值農業、促進觀光、振興貸款、拓展國際市場、燈會促銷活動。

產發局長陳俊安接受電訪時說，因應後疫情經濟，市府將配合中央普發新台幣6000元政策，推出配合振興方案的短期促銷活動，如住觀光旅館享優惠、到商圈市場或文化及體育場館消費有回饋、在北市店家消費滿額可抽獎等。

他表示，希望以中央普發6000元政策，結合北市府推動振興方案當誘因，吸引更多民眾到台北消費，提升產業經濟，下週將與府級討論相關內容，估3月中旬方案可出爐。

陳俊安指出，其餘振興方案，像振興貸款，已開放申請，仍有餘額，持續辦理中；活化商圈及燈會促銷活動部分，燈會結束後，北市東區來客率有成長，會持續辦理未來大型活動，且不集中在單一商圈。

他說，未來推出商圈大型活動，會評估天氣和節慶等及考量消費客群型態，如暑假在西門町辦活動、天候較冷則辦溫泉季等，並結合電子支付等方式。

陳俊安表示，加值農業部分會規劃台北農業廊道，並結合北市特色農產品，朝休閒精緻化農業為方向；拓展國際市場部分，將協助業者赴國外參展或在台北規劃舉辦大型展覽等。將持續滾動調整6項振興方案，並與文化局、觀光局等局處討論，推出符合業者、民眾等內容。

北市 疫情

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