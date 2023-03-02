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柯規蔣隨？社子島自救會籲撤案 蔣萬安：會持續溝通

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午參訪社會企業陽光建北加油站。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午參訪社會企業陽光建北加油站。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安上任已兩個多月，周六將首度由地政局召開社子島剔除徵收說明會，不過居民質疑，蔣市府仍沿用前朝柯文哲任內規畫的生態社子島舊案，質疑蔣萬安選舉期間曾承諾拿出同理心處理社子島，是否「選前釋善意，選後馬上忘記？」蔣萬安今天上午受訪表示，他尊重地方居民的相關意見、會持續溝通，與地方傾聽想法，也會照顧弱勢民眾，落實安置的目標。

社子島自救會成員昨天上午赴北市府大樓前抗議，訴求蔣市府應該撤回生態社子島方案，並且提出四大訴求「區段徵收無條件剔除」、「反對區段徵收」、「解除禁建」、「原地改建」，更有民團揚言，如果市府不取消3月4日的說明會，他們將發動大規模、強烈抗議行動，「不會讓你(市府)開會。」

對於社子島的相關爭議，蔣萬安今天上午參訪社會企業陽光建北加油站，蔣萬安受訪表示，三月四日北市府會由地政局會在地方舉辦說明會，「我們都尊重地方居民得相關意見，會持續溝通，與地方傾聽想法，也會照顧弱勢民眾，落實安置的目標。」

社子島 蔣萬安

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