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北市生育獎勵金加碼 首胎4萬元擬兒童節上路

中央社／ 台北2日電

台北市長蔣萬安競選期間提出第1胎生育獎勵金從現行新台幣2萬元提高到4萬元政見。台北市民政局規劃，新政策將在4月4日兒童節公布後實施，約2萬3210名新生兒受惠。

台北市生育獎勵金發放辦法目前規定，設籍台北市的第1胎新生兒將發給家長2萬元、第2胎發2.5萬元、第3胎以後每胎發3萬元。

為實踐蔣萬安政見，台北市民政局啟動修法，將生育獎勵金第1胎將提高到4萬元、第2胎4.5萬元、第3胎以後每胎5萬元，修正案目前已通過法規會議審議，將排入市政會議議程，由蔣萬安拍版後送議會備查。

民政局規劃，新政策將從4月4日兒童節開始實施，受惠人數約2萬3210人，總經費8億3840萬元經費，扣除目前已編預算4億1000萬元，須追加預算4億2840萬元。

生育 蔣萬安

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