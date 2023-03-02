獨／新北美術館陸續點交 下月戶外野餐派對慶開園

新北市美術館正如火如荼施工當中，新北市長侯友宜日前指示務必於4月先行開園， 新北市新工處表示，美術館藝術街坊室內部分已開始分批點交文化局，戶外園區也正持續加快施工腳步陸續點交，務必將按市長指示4月開園。文化局則表示，戶外園區開放後將有野餐派對等各式活動推廣美術館吸引民眾參觀。

新北市長侯友宜今年1月中旬視察新北市美術館時指示，美術館務必於下月先行開放戶外園區、7月舉辦城市藝術節、8月取得美術館使用執照後，10月於美術館舉辦台灣設計展。

新北市新工處長王益翔表示，因本月將有藝術家需先行進駐藝術街坊辦理公共藝術等前置設施，因此目前美術館藝術街坊室內部分已開始陸續點交給文化局。4月戶外園區大部分將可開放，而藝術街坊室外部分目前仍在進行清水磚、欄杆、清水模整修等工程，表示正持續努力施工中，目標開園前將大部分工程施作完畢。

王益翔表示，戶外園區開放後，施工團隊將再努力進行美術館本體室內及地下室施工工程，以達成市長侯友宜交辦工程進度。

新北市文化局長龔雅雯則表示，美術館戶外園區預計開園後，於4月中旬辦理活動，先行對外開放戶外園區及1樓場域，作為藝術推展基地，為日後開館暖身。

龔雅雯說，本次階段性對外開放，除常態性藝術進駐計畫、各項展覽及公共藝術作品外，屆時美術館亦規劃辦理開園系列展演活動，包含音樂、派對、野餐、市集及各式工作坊及導覽、推廣活動等，適合各年齡層參與，將新北美術館推廣至全世界。