快訊

WBC經典賽熱潮能刺激疫後經濟復興？旅日記者第一手觀察

跨黨立委提修法增加國定假日 這些日子都該放假「最多加13天」

南投立委補選倒數 綠黨政系統齊發 林明溱陷入苦戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／新北美術館陸續點交 下月戶外野餐派對慶開園

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市新工處今表示美術館戶外園區持續加快施工腳步陸續點交，務必將按市長侯友宜指示4月開園。記者李定宇／攝影
新北市新工處今表示美術館戶外園區持續加快施工腳步陸續點交，務必將按市長侯友宜指示4月開園。記者李定宇／攝影

新北市美術館正如火如荼施工當中，新北市長侯友宜日前指示務必於4月先行開園， 新北市新工處表示，美術館藝術街坊室內部分已開始分批點交文化局，戶外園區也正持續加快施工腳步陸續點交，務必將按市長指示4月開園。文化局則表示，戶外園區開放後將有野餐派對等各式活動推廣美術館吸引民眾參觀。

新北市長侯友宜今年1月中旬視察新北市美術館時指示，美術館務必於下月先行開放戶外園區、7月舉辦城市藝術節、8月取得美術館使用執照後，10月於美術館舉辦台灣設計展。

新北市新工處長王益翔表示，因本月將有藝術家需先行進駐藝術街坊辦理公共藝術等前置設施，因此目前美術館藝術街坊室內部分已開始陸續點交給文化局。4月戶外園區大部分將可開放，而藝術街坊室外部分目前仍在進行清水磚、欄杆、清水模整修等工程，表示正持續努力施工中，目標開園前將大部分工程施作完畢。

王益翔表示，戶外園區開放後，施工團隊將再努力進行美術館本體室內及地下室施工工程，以達成市長侯友宜交辦工程進度。

新北市文化局長龔雅雯則表示，美術館戶外園區預計開園後，於4月中旬辦理活動，先行對外開放戶外園區及1樓場域，作為藝術推展基地，為日後開館暖身。

龔雅雯說，本次階段性對外開放，除常態性藝術進駐計畫、各項展覽及公共藝術作品外，屆時美術館亦規劃辦理開園系列展演活動，包含音樂、派對、野餐、市集及各式工作坊及導覽、推廣活動等，適合各年齡層參與，將新北美術館推廣至全世界。

新北市長侯友宜今年1月中旬視察新北市美術館時指示，美術館務必於4月先行開放戶外園區。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今年1月中旬視察新北市美術館時指示，美術館務必於4月先行開放戶外園區。記者李定宇／攝影

美術館 文化局

延伸閱讀

藍營公布林明溱遊行及選前之夜 藍戰將雲集獨缺侯友宜

國民黨2024大選已定於一尊？ 柯志恩爆內幕：基層都挺「他」

呼應侯友宜2030減碳 新北店面節能省15萬度電

新北捷運遇缺工缺料瓶頸 侯友宜：調整預算

相關新聞

獨／新北美術館陸續點交 下月戶外野餐派對慶開園

新北市美術館正如火如荼施工當中，新北市長侯友宜日前指示務必於4月先行開園， 新北市新工處表示，美術館藝術街坊室內部分已開...

心靈以非藥物方式治癒 宗博館獲「博物館處方箋」認證

過去想到醫療處方箋，第一印象都是吃藥、打針等，但近來「心靈療癒」這類藝術治療逐漸熱門，像位於新北永和的世界宗教博物館，就...

友善身障！ 蔣萬安宣布一站服務、補助企業

台北市長蔣萬安今天前往身障就業型社會企業「建北加油站」參訪，並宣布三項身障福利政策，包括規畫定期健康檢查補助，照顧庇護工...

新北燈會落幕兔兔有新家 26燈組11區公所認養

為期18天的新北燈會2月12日閉幕，燈會上的各式燈組，經各單位認養，將移展11個行政區。新北民政局長柯慶忠說，今年燈會有...

北市250萬還沒達標 人口回升遇瓶頸？ 蔣萬安：難一蹴可幾

台北市人口數原本預估可望2月底、3月初回升至250萬，將恢復第三副市長，不過截至2月底，北市人口僅回升至249萬0133...

國光客運故障爬坡一路排白煙 有人戲稱「以為是火車」

一輛國光客運行經基隆市源遠路時，像蒸汽火車一樣，一路排放濃濃白煙，長達2、300公尺。有人拍下畫面上傳臉書「我以為是火車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦