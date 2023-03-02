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心靈以非藥物方式治癒 宗博館獲「博物館處方箋」認證

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市衛生局專門委員陳玉澤，為博物館館員及志工分享「博物館處方箋」的概念及推廣案例。圖／世界宗教博物館提供
新北市衛生局專門委員陳玉澤，為博物館館員及志工分享「博物館處方箋」的概念及推廣案例。圖／世界宗教博物館提供

過去想到醫療處方箋，第一印象都是吃藥、打針等，但近來「心靈療癒」這類藝術治療逐漸熱門，像位於新北永和的世界宗教博物館，就以介紹國際傳統節日及民間信仰等，療癒喪子創傷或家暴等案例，並獲新北「博物館處方箋」認證。

宗博館表示，博物館以「心」為出發點，獨特的空間設計，融合觸覺、聽覺、藝術、人文、歷史等內涵，提供一處可讓身心沈澱與體會生命的教育場所；從人生三問開始，深入探問與思考生命意義與價值，走進生命教育核心素養。

今年與衛生福利機構合作，辦理「新北市社區心理衛生中心第一線專業者工作坊」，也邀請新北市衛生局專門委員陳玉澤，為博物館館員及志工分享「博物館處方箋」的概念及推廣案例。

陳玉澤分享，宗博館很多設計、導覽人員分享的故事，相當有啟發性，與衛生局業務連結，在自殺防治、思覺失調或成癮症等，將是一劑有力的「心靈處方」。

例如導覽人員提及日本的傳統節日七五三節，或台灣民間信仰給神明當契子等，可以為早年喪子創傷帶來療癒；猶太教的婚約書習俗，則能為家庭保護個案加害人給予不同的刺激與啟迪。

新北市衛生局心理衛生科社區心理衛生中心第一線專業工作者也到宗博館初體驗，深感成果豐碩，不論是常設展不同宗教展櫃傳遞創辦人心道法師提倡的尊重、包容、博愛精神；生命之旅廳5個人生階段的洗禮；「生死晝夜」特展的省思，都讓他們躍躍欲試。

心衛中心專員林郁青表示，今年3度到宗博館，每一次都有不同的感動，在「生命之旅廳」最觸動心靈的一句話是，每個人在「初生階段」，就已經在面對死亡的課題；面對生命，如何活在當下，避免自我傷害、藥物濫用，相信輔導的個案將在無形中獲得一股往前的支撐力量。

社工及訪視員們分享，藉由如何看待死亡這個議題，讓走在生命邊緣的個案了解，哪有時間憂鬱或不快樂？要好好的活著、把生活過好，珍惜自己、不要傷害自己或他人等背後的深意，進而改變行為。盼未來能安排更多課程，建立一套模組化的設計，讓他們能陪同個案到博物館療癒小旅行。

宗博館教育推廣組主任林芷頡表示，即將推出「心靈療癒護照365專案」，簽約團體以約定對象250位，每位新台幣200元為簽約金，一年內可不限次數免費到館參觀常設展；無論是生命教育、心理衛生、社會福利等機構，都能運用博物館的活動場域教育活動及藝術欣賞，讓觀眾自我認識、自我認同及療癒心靈。

新北市衛生局心理衛生科社區心理衛生中心第一線專業工作者與世界宗教博物館導覽人員座談交流。圖／世界宗教博物館提供
新北市衛生局心理衛生科社區心理衛生中心第一線專業工作者與世界宗教博物館導覽人員座談交流。圖／世界宗教博物館提供
「生命之旅廳」是一處可讓身心靈沈殿與體會生命的教育場所。圖／世界宗教博物館提供
「生命之旅廳」是一處可讓身心靈沈殿與體會生命的教育場所。圖／世界宗教博物館提供
「生死晝夜」特展展區，觀眾在座位上等待叫號，走向未知。圖／世界宗教博物館提供
「生死晝夜」特展展區，觀眾在座位上等待叫號，走向未知。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館以「心」為出發點，獨特的空間設計，融合觸覺、聽覺、藝術、人文、歷史等內涵。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館以「心」為出發點，獨特的空間設計，融合觸覺、聽覺、藝術、人文、歷史等內涵。圖／世界宗教博物館提供

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