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新北燈會落幕兔兔有新家 26燈組11區公所認養
為期18天的新北燈會2月12日閉幕，燈會上的各式燈組，經各單位認養，將移展11個行政區。新北民政局長柯慶忠說，今年燈會有129萬6000人造訪、創造2.6億經濟效益，而27座除日本燈組由參展單位領回外，其他皆由各區公所認養，其中兔年主燈將在五股夏綠地重新登場。
新北民政局說，燈會上熱門的鳥居燈組，移置三芝賞櫻秘境三生步道，搭配3月中旬櫻花季，有舞台表演、DIY手作及拔蘿蔔體驗、小農市集等活動；浪漫打卡燈組星星隧道光廊移置蘆洲區捷運公園，開運好神兔、兔想事成、歡樂上上籤等燈組則移置雙溪火車站及牧丹火車站，雙溪區公所6月將結合荷花季活動一併展出。
另外，以走讀新北為題的「知識湧泉兔」移置泰山明志書院、貓咪村樂園及歡樂號自行車將展於瑞芳猴硐願景館、兔兔泡湯趣設於萬里大鵬足湯公園，新莊區新莊、興化、龍鳳及頭前運動公園、新店碧潭風景區、汐止區公所廣場、深坑區兒童遊戲場等處也有燈組展出。
此外，今年兔年主燈「點亮五股心環原」將在五股心環原公園重新登場，即日起至4月23日，每天下午6點至9點30分亮燈，歡迎民眾賞燈同樂。
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