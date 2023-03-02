快訊

WBC經典賽熱潮能刺激疫後經濟復興？旅日記者第一手觀察

跨黨立委提修法增加國定假日 這些日子都該放假「最多加13天」

南投立委補選倒數 綠黨政系統齊發 林明溱陷入苦戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北燈會落幕兔兔有新家 26燈組11區公所認養

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
今年兔年主燈「點亮五股心環原」將在五股心環原公園重新登場，即日起至4月23日，每天下午6點至9點30分亮燈。圖／新北民政局提供
今年兔年主燈「點亮五股心環原」將在五股心環原公園重新登場，即日起至4月23日，每天下午6點至9點30分亮燈。圖／新北民政局提供

為期18天的新北燈會2月12日閉幕，燈會上的各式燈組，經各單位認養，將移展11個行政區。新北民政局長柯慶忠說，今年燈會有129萬6000人造訪、創造2.6億經濟效益，而27座除日本燈組由參展單位領回外，其他皆由各區公所認養，其中兔年主燈將在五股夏綠地重新登場。

新北民政局說，燈會上熱門的鳥居燈組，移置三芝賞櫻秘境三生步道，搭配3月中旬櫻花季，有舞台表演、DIY手作及拔蘿蔔體驗、小農市集等活動；浪漫打卡燈組星星隧道光廊移置蘆洲區捷運公園，開運好神兔、兔想事成、歡樂上上籤等燈組則移置雙溪火車站及牧丹火車站，雙溪區公所6月將結合荷花季活動一併展出。

另外，以走讀新北為題的「知識湧泉兔」移置泰山明志書院、貓咪村樂園及歡樂號自行車將展於瑞芳猴硐願景館、兔兔泡湯趣設於萬里大鵬足湯公園，新莊區新莊、興化、龍鳳及頭前運動公園、新店碧潭風景區、汐止區公所廣場、深坑區兒童遊戲場等處也有燈組展出。

此外，今年兔年主燈「點亮五股心環原」將在五股心環原公園重新登場，即日起至4月23日，每天下午6點至9點30分亮燈，歡迎民眾賞燈同樂。

貓咪村樂園展於瑞芳猴硐願景館。圖／新北民政局提供
貓咪村樂園展於瑞芳猴硐願景館。圖／新北民政局提供

燈會 新北 認養

延伸閱讀

跟著最萌兔兔探索礁溪！出發暖泡足湯、芬多精愜意小旅

「無骨兔子拖鞋」塞角落軟爛！網笑室溫也會融化 真實身分掀熱議

影／桃園燈會12天創110萬遊客 閉幕掀高潮兔年燈組典藏

吸110萬人次參觀！桃園燈會今晚閉幕 燈組移地續放閃

相關新聞

王世堅批228只道歉一半 應以蔣家後代身分 蔣萬安回應了

台北市長蔣萬安首度以市長身分，為二二八道歉，不過身為受難家屬的民進黨議員王世堅認為美中不足，只有道歉一半，蔣萬安應該以蔣...

獨／新北美術館陸續點交 下月戶外野餐派對慶開園

新北市美術館正如火如荼施工當中，新北市長侯友宜日前指示務必於4月先行開園， 新北市新工處表示，美術館藝術街坊室內部分已開...

心靈以非藥物方式治癒 宗博館獲「博物館處方箋」認證

過去想到醫療處方箋，第一印象都是吃藥、打針等，但近來「心靈療癒」這類藝術治療逐漸熱門，像位於新北永和的世界宗教博物館，就...

友善身障！ 蔣萬安宣布一站服務、補助企業

台北市長蔣萬安今天前往身障就業型社會企業「建北加油站」參訪，並宣布三項身障福利政策，包括規畫定期健康檢查補助，照顧庇護工...

新北燈會落幕兔兔有新家 26燈組11區公所認養

為期18天的新北燈會2月12日閉幕，燈會上的各式燈組，經各單位認養，將移展11個行政區。新北民政局長柯慶忠說，今年燈會有...

北市250萬還沒達標 人口回升遇瓶頸？ 蔣萬安：難一蹴可幾

台北市人口數原本預估可望2月底、3月初回升至250萬，將恢復第三副市長，不過截至2月底，北市人口僅回升至249萬0133...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦