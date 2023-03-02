北市250萬還沒達標 人口回升遇瓶頸？ 蔣萬安：難一蹴可幾

台北市人口數原本預估可望2月底、3月初回升至250萬，將恢復第三副市長，不過截至2月底，北市人口僅回升至249萬0133人，還差9千多人，回升速度不如預期，台北市長蔣萬安今天上午表示，影響人口回升會有很多原因，不過目前台北市人口都是朝增加趨勢，不管是回升至250萬人或更多，很難一蹴可幾，不過會盡全力。

蔣萬安今天上午參訪社會企業陽光建北加油站，蔣萬安說，他希望更多人才能到台北市、留在台北市，北市府接下來會透過很多政策推出，不管是提供居住、教育、生養方面協助，都希望更多人口留到台北市，讓台北市人口增加，後續會有很多政策陸陸續續推出。不過媒體也追問蔣萬安，是不是北市人口回升遇到瓶頸？蔣萬安則沒有回應。

受到少子化、脫北潮、以及疫情除籍等問題影響，台北市的人口數去年跌破250萬人大關，不過北市長蔣萬安上任後，預估隨著疫情趨緩，遭除籍人口陸續返國，台北市可望在2月底、3月初人口回流至250萬人，北市府也將恢復設置第三位副市長、副秘書長。

不過截至2月底，台北市的人口數僅達249萬133人，距離250萬人大關，還差9867人，儘管1月分人口增加7362人，分析為農曆年因素，不過到2月分人口卻僅增加2090人，是否台北市的人口增加遇到瓶頸？未來是否推動更多搶救人口政策？蔣萬安僅表示，人口增加很難一蹴可幾，不過會盡全力。