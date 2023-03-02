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國光客運故障爬坡一路排白煙 有人戲稱「以為是火車」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
一輛國光客運行經基隆市源遠路時，一路排放濃濃白煙。有人拍下畫面上傳臉書，貼文「我以為是火車」成為話題。圖／取自臉書基隆人社團
一輛國光客運行經基隆市源遠路時，一路排放濃濃白煙。有人拍下畫面上傳臉書，貼文「我以為是火車」成為話題。圖／取自臉書基隆人社團

一輛國光客運行經基隆市源遠路時，像蒸汽火車一樣，一路排放濃濃白煙，長達2、300公尺。有人拍下畫面上傳臉書「我以為是火車」，成為話題。國光客運今天表示，這輛客運引擎渦輪增壓器故障，司機處置不當開往保養場，途中還重踩油門出狀況，會加強教育訓練。

1名網友昨天上傳影片到臉書「基隆人」社團，畫面從高架台62線萬瑞快速道路下方興隆路，往基隆河對岸的源遠路拍攝，聚焦一輛國光客運沿源遠路從暖暖往碇內方向行駛，一路排放白煙，戲稱「我以為是火車」。

不少看了影片的網友留言，笑稱「其實他是國軍的煙霧車」、「演練放煙霧彈並快速脫離戰場」，也有人說「不知道自己在冒煙嗎？」、「旁邊是暖暖車站，一點也不違和」、「笑到流眼淚」。

國光客運表示，這轉客運是配屬金山站的班車，林姓司機出車前發現車輛無力，決定從金山青年活動中心開往基隆保養場進廠維修，車上並無乘客。

林姓司機回報狀況說，從金青開回基隆途中，除了爬坡較無力，沒有其他異狀。昨天下午兩點多行經源遠路上坡路段，重踩油門才會冒白煙。車子進廠檢修，發現引擎渦輪增壓器故障，正在維修中。

國光客運表示，駕駛同仁發現車輛冒白煙，應立即停駛路邊，等待進一步處置。林姓司機強行開往保養場處置不當，會加強教育訓練。

一輛國光客運行經基隆市源遠路時，一路排放濃濃白煙。有人拍下畫面上傳臉書，貼文「我以為是火車」成為話題。圖／取自臉書基隆人社團
一輛國光客運行經基隆市源遠路時，一路排放濃濃白煙。有人拍下畫面上傳臉書，貼文「我以為是火車」成為話題。圖／取自臉書基隆人社團

基隆 國光客運

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