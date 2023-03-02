維護公安及採買環境 樹林保安市場實施車輛管制

為兼顧公共安全及市民健康，新北市市場處針對去年10月改造完成開幕的樹林保安市場實施時段性管制措施，經過3個月試辦期，並與市場自治組織及攤商多次溝通後，平日上午9點至11點半、假日上午7點半至11點半進行車輛管制。

市場處長李長奎說，樹林保安市場以加蓋頂棚、重新鋪設地坪、水溝、裝設直升機大吊扇、油脂截留器、電器及汙水等硬體設備，化身現代化市場，自開幕至今經過多次溝通及調整，考量平日上班族採買不便，將管制時段往後調整，假日則維持於尖峰時段禁止車輛通行，至今攤商及消費者亦逐漸適應。車輛管制係為維護公共及食品衛生安全與市場設備，也避免廢氣汙染及採買空間受到壓縮，讓市民可以在衛生、安全的環境下營業及採買。

保安市場自治會總幹事即前任保安里里長詹勳坤表示，保安市場原為道路型市場，以往多有機車族騎進市場沿路採買，經市府改造成半開放式有頂棚的現代化市場後變得乾淨、明亮、寬敞又舒適，試辦時段性禁行汽、機車後連空氣都變得清新，採買民眾也大多贊同此作法，自治會也會持續大力配合，共同營造優質良好的營業及採買環境。

每週都會到保安市場採買的賴小姐也提到，在看到樹林保安市場即將改造的消息時就認為應該要嚴格禁止機車進入，但卻看到機車橫行差點撞到拉著菜籃的阿嬤，空氣也變得很差，認同現在管制措施，會選擇在管制時段到市場採買。