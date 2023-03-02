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呼應侯友宜2030減碳 新北店面節能省15萬度電

聯合報／ 記者李定宇／屏東即時報導
透過全面檢視耗電設備，執行電器汰換或設備升級，可大幅降低用電量，節省電費成本。圖／新北市經發局提供
透過全面檢視耗電設備，執行電器汰換或設備升級，可大幅降低用電量，節省電費成本。圖／新北市經發局提供

呼應新北市長侯友宜推動2030氣候願景，新北市經發局推出「店面節能暨改造計畫獎勵辦法」，鼓勵服務型店家全面檢視店內能源設備，評選結果出爐最終補助8家業者，每年可替業者節省15萬度用電，減碳76.3公噸，相當於426戶一般家庭月用電量。

經發局長何怡明表示，為達2030淨零碳的目標，設定2023年成為無煤城市、2030年溫室氣體減量30%，新北市與專家學者及民間團體共同制定「新北市店面節能設計指引手冊」，推出店面節能改造計畫，加速業者積極響應。透過全面檢視耗電設備，執行電器汰換或設備升級，不僅大幅降低用電量，節省電費成本，更能提高整體效率，致力打造節電典範城市及推廣淨零耗能建築，為地球永續發展踏出成功的一步。

本次補助業者包括家樂福超市申請冷凍及冷藏櫃節能控制，並導入電力監視、溫濕度監視等能源管理系統，長期可透過蒐集分析用電數據，進一步改善節電措施，每年約可節省5.85%用電量，6.8萬度電；三商行鞋全家福將原本水冷式箱型冷氣汰換為變頻分離式冷氣，透過3D移動光眼監控室內溫度狀態，以人數最大值計算當下的空間使用率，以智慧化方式自動切換到節能模式，每年約可節省15.27%用電量，約2萬度電。

經發局補充，計畫突破以往補助LED燈具或隔熱設備等單一項目的框架，業者可透過更多元的節能設計手法申請補助，同時達到節能減碳、降低成本及提高效率的目標。若本市業者皆依循節能指引手冊進行節能改造，以平均節電率5.5%計算，預計每年共可節省約1億6,000萬度用電，相當於209座大安森林公園的年碳吸附量。未來經發局將持續推廣智慧節能政策，全力邁向淨零永續的目標。

業者申請冷凍及冷藏櫃節能控制，預計未來導入電力監視、溫濕度監視等能源管理系統，長期可透過蒐集分析用電數據，進一步改善節電措施
業者申請冷凍及冷藏櫃節能控制，預計未來導入電力監視、溫濕度監視等能源管理系統，長期可透過蒐集分析用電數據，進一步改善節電措施

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