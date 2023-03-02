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北市都審時程再縮短「30天快速通關」 4成以上案件受惠

聯合報／ 記者潘才鉉林佳彣／台北即時報導
台北市都發局即起啟動「都審130快速通關專案」，提升都市設計審議效能。圖／都發局提供
台北市都發局即起啟動「都審130快速通關專案」，提升都市設計審議效能。圖／都發局提供

北市都發局即起啟動「都審130快速通關專案」，針對案情單純無突破法令原則性規定案件，可適用「行政流程1次通關，30日內完成審查程序」，提升都市設計審議效能，預估將有4成以上案件受惠。

都發局表示，台北市都市設計審議制度2015年開始興革，落實分級分流審議，平均行政時程從90天縮為50天。近年案件量增加，加上法令多已有穩定且明確規範，3月推出快速機制，民間及小型公共工程案件經幹事會通過，可直接提送委員會「報告」，縮短時程。

該快速機制適用兩大類案件，「專案程序案件」符合原則性規定、容積獎勵值明確的條件，如都更、危老、高氯離子等案件，在幹事會通過後，可逕提專案委員會「報告」，省去原本幹事會後申請單位修正書圖並重新掛件提送委員會審議與排會的時效，達成一次掛件、30日審查完成，估4成以上案件受惠。

另外，簡化委員會以往由府外委員組成，並輪流擔任主席，「簡化程序案件」提升主持人層級，改為副主任委員即都發局副局長主持，且由府內委員組成為主，不只可加速審議效率，也可減少排會時程，所有案件均受惠。

都發局說，都審效能須公私協力，把關送審圖說品質與退補正時效。都審掛件後，經檢核圖說不齊或未依會議紀錄修正者，將會同申設單位共同確認補正內容後，限期1個工作日內補齊書圖；能者加速審議時效，未能者則退請補正，目的是將行政流程與開發案修正時程明顯分開，使責任歸屬較為清楚，並無延長整體審議時間之虞。

都發局都市設計科提到，幹事會透過「都審幹事檢核事項表」維持各單位會辦審查的穩定性，而申設單位於會後填寫滿意度調查表，雙向溝通、檢討優缺失，滾動修正執行方式。

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