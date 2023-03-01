影／「誰規定的？」硬丟輪胎險砸傷清潔隊員 新莊車行老闆遭炎上

新北市新莊區一間機車行老闆，昨日硬將3捆廢棄輪胎丟上資收車，清潔隊員不收，老闆試圖將輪胎往車內丟，險砸傷人，引發議論。新北環保局長程大維說，因資源回收車空間有限，若有大量資收物或垃圾需清理，須分次或直接送至清潔隊定點收運廠區，並呼籲民眾體諒第一線清潔隊員。

新莊區某間機車行老闆昨日不滿清潔隊員，告知一天只能丟2捆輪胎，硬將3捆廢棄輪胎丟上資收車，過程中連罵「誰規定的？我每次要丟三綑，每次都丟不完...」，並試圖將輪胎往車內丟，讓清潔隊員險被砸。

影片被放上爆料公社後，引起網友議論，有網友還至車行臉書洗版，批評「店開這麼久，會不知道輪胎是廢棄物嗎？擺明是不想花錢請人處理。」老闆眼看遭炎上，連忙錄製影片道歉，並承諾會與清潔人員致歉。

程大維說，民眾有大量資收物或垃圾需清理時，請分次或直接送到清潔隊定點收運廠區，避免影響後面倒垃圾民眾的權益，並呼籲民眾尊重、體諒第一線清潔隊員作業的辛勞，交付資收物的時不要拋擲，以免砸傷人，如不清楚是否可以回收，也可上環保局資源回收易查通網站查詢。

新北環保局說，針對此次事件，環保局已蒐集事證，後續如隊員主張相關權益，將協助處理。